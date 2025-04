Conheça a confeiteira do interior de Minas vencedora do ‘Que Seja Doce’

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

“Eu sempre assisti, mas nunca me imaginei lá dentro”, conta Ana Valentim, mineira de João Monlevade sobre o ‘Que Seja Doce’. De fato, o programa de televisão com alcance nacional, que conta com jurados especialistas na área, podia parecer um sonho distante não apenas para a confeiteira, mas para todos fãs e apaixonados pela confeitaria que acompanham a competição.

Se não fosse pela irmã, Danielle Teixeira, Ana continuaria apenas sonhando alto com o programa. ”E descobri quando a gente já tinha passado na primeira etapa do processo, que foi quando ela me contou. Eu achei que ela estava brincando com minha cara”, destaca Ana.

No fim das contas, além de participarem do programa, ela e a irmã conquistaram o reconhecimento de jurados e venceram o episódio de ‘Bolos para Trabalho’, da 11ª temporada do programa.

Na segunda parte do programa, após a primeira etapa onde cada competidor apresenta uma criação inicial para definir quem recebe vantagens, a dupla precisou fazer um bolo no pote em pouco mais de uma hora. O resultado foi o bolo ‘Morango de Minas’, com massa de baunilha, recheio de três leites e de geleia de morango, finalizado com chantilly e um morango.

Em um terceiro momento, na prova final, elas tiveram que fazer um cupcake usando licor de doce de leite. As irmãs prepararam o ‘Cupcake da Alegria’, com massa de baunilha, recheio de doce de leite, cream cheese e licor de doce de leite com cobertura de cream cheese, chantilly e o mesmo licor do recheio. Tanto o bolo no pote quanto o cupcake foram sucessos no programa e garantiram a vitória das mineiras.

Ana Valentim mostra o troféu que recebeu na sua casa, o estádio do Atlético Mineiro Ana Valentim/ Divulgação

O ambiente competitivo

Ana conta que são dois dias de gravação em São Paulo e que a parte mais difícil é guardar segredo sobre o resultado. A presença das câmeras não foi, para a confeiteira, um grande desafio. “É uma tensão enorme, só que eu gosto tanto de cozinhar, que quando eu estou dentro de uma cozinha, eu desconecto. Então, as câmeras para mim não fizeram diferença nenhuma”, comenta.

Por outro lado, o tempo limitado foi o mais complicado para Ana dentro do programa. “O tempo para mim foi o mais desafiador, porque eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar com tempo”, explica.

Para vencer a competição, a confeiteira acredita que o autocontrole é essencial, e que sem ele, sua vitória não seria realidade. A presença da irmã foi outro diferencial para Ana. “Nós temos uma sinergia muito boa para trabalhar, a gente já está acostumada a trabalhar junta”, explica.

Recepção emocionante

“Eu estou tendo várias oportunidades de negócio. Abriu um leque de opções para a minha carreira, para a minha confeitaria que eu não imaginava”, ressalta Ana. Os familiares demonstraram muito orgulho das irmãs. Ana, além de ganhar a competição, foi convidada a participar do programa ‘É de Casa’, onde mostrou a receita do cupcake responsável pela sua vitória na competição.

Danielle Teixeira inscreveu Ana Valentim, sua irmã, de surpresa no programa Adalberto de Melo Pygmeu/ Divulgação

“Nossa, minha mãe chorou tanto”, relembra a confeiteira, que teve que guardar segredo até da própria mãe sobre o resultado do programa. Toda a família ficou muito comovida, afinal, não esperavam que as irmãs fossem atingir um espaço de tanta visibilidade depois de uma história de muita superação. “Muita gente me manda mensagem sobre como é inspirador e motivador ver alguém que saiu do interior alcançar isso”, destaca Ana.

Trabalho e cura

A culinária entrou de vez na vida de Ana Valentim por orientação médica. Formada em logística, a atual confeiteira desenvolveu, naquele período, uma crise de burnout devido ao excesso de trabalho e foi orientada a se afastar do emprego e fazer atividades que gostasse e que lhe dessem prazer.

Nesse momento, ela optou por entrar na cozinha, ambiente onde sempre assistiu sua mãe protagonizar. A confeitaria logo se tornou a área favorita de Ana, que passou a fazer doces para amigos e familiares junto com sua irmã. As pessoas próximas passaram então a pedir doces das irmãs para festas e confraternizações. Assim surgiu a Valentins Doceria.

No início de sua trajetória na área, as confeiteiras trabalhavam com encomendas de docinhos e bolos para festa. Menos de um ano depois, em 2019, elas passaram a fazer também cones trufados e bolos no pote. Foi aí que começaram a vender produtos em menor quantidade e de pronta entrega, sem depender de encomendas como antes.

Presente e futuro

O fato de atender eventos levou Ana a um patamar que não imaginava, de trabalhar em um estádio de futebol. Depois de ser convidada a fazer um evento na Arena MRV, ela continuou prestando serviços lá até assumir de fato a confeitaria do estádio. Hoje, os doces de qualquer evento e os que são servidos nos camarotes em dias de jogo são de autoria dela e da irmã, que está junto com ela desde os primeiros docinhos.

O trabalho na Arena MRV fez com que Ana parasse de investir nas vendas de doces para o público geral. O retorno dessas operações, porém, já está acontecendo. Ana diz estar ainda montando uma equipe focada no delivery dos produtos para que consigam atender as duas demandas com precisão e eficiência.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice