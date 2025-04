Conheça espaço-escola tecnológico que receberá cursos gratuitos

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nada melhor que complementar o ensino teórico de um curso de barista, garçom ou mixologista, por exemplo, com aulas práticas. Esse é o momento em que as técnicas, materiais e ingredientes saem do campo das ideias, do abstrato e se tornam objetos tangíveis, que constroem um conhecimento empírico.

Melhor ainda é quando os alunos conseguem ter acesso à tecnologia de última geração e também ao público geral, que proporciona trocas e ensinamentos que vão além do que uma instituição de ensino pode oferecer.

Pensando nisso, o Café-Bar Escola do Senac foi construído no Sesc Palladium, importante espaço cultural da capital mineira, que recebe um público diverso e sedia eventos culturais variados. Colaboradores, alunos e docentes estarão atrás do balcão do espaço para receber qualquer pessoa que queira tomar um drinque ou café especial ou saborear alguma das comidinhas servidas por lá.

Olhando para o futuro

Além de proporcionar vivências aos estudantes, o espaço vem suprir a necessidade de um local para cafés, drinques e lanches dentro do Sesc, que recebe muitas pessoas.

“O sesc tinha uma demanda para servir café aqui e, por outro lado, o Senac também tinha a necessidade de ter um lugar para a prática dos alunos dos cursos de barista e bartender”, comenta Edson Puiati, diretor de hospitalidade e gastronomia no Senac em Minas Gerais.

Por trás dos preparos, há muito estudo e tecnologia. Essa talvez tenha sido uma das prioridades desse projeto, que trouxe, por exemplo, uma máquina de café expresso que se conecta ao moedor de grãos por wi-fi, resultando na padronização e controle em todas as etapas da produção.

Segundo Puiati, para tirar essa ideia do papel e desenvolver o espaço com equipamentos de muita qualidade, foram investidos cerca de R$ 2 milhões.

Um dos desafios da construção, que também exigiu ainda mais tecnologia, foi o tamanho do ambiente. “É um espaço pequeno que precisa atender um grande público, principalmente em dias de espetáculos no Sesc Palladium”, explica Puiati, ressaltando a importância de pensar em soluções ágeis que aumentassem a capacidade produtiva do local.

Drinques na torneira

Os drinques prontos, sucessos do mercado pela praticidade e agilidade que oferecem, podem ser consumidos em garrafas, latas ou direto da torneira. No Café-Bar Escola, os alunos praticarão o preparo dessa nova modalidade da coquetelaria utilizando a torneira.

Essa tecnologia diminui – e muito – o tempo de produção de um drinque. A mistura base, afinal, já fica pronta no barril. O que o profissional deve fazer é servi-la em um copo com gelo e adicionar a bebida alcoólica ao copo. Dessa forma, os que desejarem um coquetel sem álcool não serão prejudicados.

Nos drinques disponíveis no cardápio atualmente e em suas aulas, Victor Quaranta, docente do Senac e especialista em mixologia, tenta usar e abusar de ingredientes brasileiros, para dar mais personalidade e inovar nas misturas.

Pequi, pimenta, hortelã e cachaça (para a versão alcoólica) são os ingredientes do drinque Guimarães Rosa. Brasileiro dos componentes ao nome, o coquetel homenageia esse grande nome da literatura mineira e brasileira.

A outra criação de Victor é o J. Borges, que presta homenagem à vida do artista, cordelista e poeta brasileiro nascido em Pernambuco. Esse drinque leva limão, caju, caramelo salgado e gim.

Victor Quaranta serve drinques na torneira, que são uma das apostas do espaço Genilton Elias /Senac em Minas



Os componentes alcoólicos das receitas, o gim e a cachaça, são mineiros, seguindo a proposta de Quaranta de destacar e valorizar ingredientes locais. Vale ressaltar também que os clássicos não são deixados de lado. O Café-Bar serve Moscow Mule, Aperol Spritz, Gim Tônica, Mojito com Spiced Rum e uma releitura do Espresso Martini com rum no lugar da vodca.



Cafés com rastreabilidade

Café é assunto sério no espaço. Osnei Cesarino, docente no Senac em Minas, fez uma curadoria de cafés especiais e mineiros para compor o cardápio da cafeteria. Os grãos especiais, que vêm se popularizando cada vez mais em BH, são reconhecidos basicamente pela ausência do amargor, por serem colhidos manualmente e apresentarem diferentes sensoriais e terroir, que nada mais é do que um conjunto de características naturais (tais como altitude e clima) do local onde é plantado.

Os cafés do Cerrado Mineiro, da Mantiqueira de Minas, da Região Vulcânica e do Campo das Vertentes são opções disponíveis no local. Todas elas têm a Indicação Geográfica indicada, o que garante a rastreabilidade do produto e permite o acesso às informações sobre seus sensoriais e terroir.

Além dos diferentes grãos, os alunos poderão preparar os cafés com diversas técnicas. O expresso é preparado com uma máquina tecnológica que se conecta ao moedor por wi-fi. Quando os assunto são os coados, uma gama de técnicas é ofertada no espaço.

O Koar, por exemplo, é um suporte para filtro brasileiro que possui ranhuras em toda sua superfície, o que faz com que o filtro de papel se mantenha afastado e a água escoe mais rapidamente.

Osnei Cesarino prepara um café coado com a Chemex Genilton Elias /Senac em Minas

Outra técnica usada por lá é a Chemex. Composto por uma jarra de vidro em forma de ampulheta com um colar de madeira que auxilia a servir a bebida a isolar sua temperatura, o produto é responsável pela fabricação de uma bebida muito pura.

Isso porque o seu filtro de papel é mais grosso e dobrado em quatro. Em um dos lados, uma camada tripla filtra impurezas e óleos da bebida, deixando o café praticamente sem impurezas e resíduos.

Inscrições abertas

O Senac está com vagas abertas para os cursos gratuitos de formação profissional para garçom e barista. Quem ingressar em algum desses cursos, já poderá ter aulas práticas no novo espaço no Sesc Palladium.

As vagas gratuitas são ofertadas por meio de dois programas. O Senac+ engloba alunos indicados por empresas do setor de turismo, comércio de bens e serviço ou sindicatos empresariais e associações de inclusão, desde que as empresas ou instituições estejam credenciadas junto ao Senac. No momento, o Senac oferece formação de barista e de técnicas para garçom de bares.

Já o Programa Senac de Gratuidade, oferta as vagas para pessoas cuja renda familiar per capta não ultrapasse dois salários mínimos. Esse programa abarca o curso de formação de garçom.

Interessados nos cursos podem entrar em contato pelo telefone 0800 724 44 40, Whatsapp (31) 3057-8600 ou no site do Senac para ter acesso à mais informações.

