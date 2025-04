O que a cerveja uniu, ninguém separa

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Há 18 anos, em um evento de comemoração do Dia das Mulheres realizado em um tradicional restaurante alemão de Belo Horizonte, um grupo de mulheres pensou na possibilidade de se reunirem para apreciar o que amavam: a cerveja. Inspiradas também pela palestra de Cilene Saorin, sommelier de cerveja, naquela noite decidiram se juntar e dar vida à Confraria Feminina da Cerveja (Confece).

Naquele momento, em 2007, pouco se falava das cervejas especiais ou artesanais, até mesmo as confreiras não conheciam ainda essas modalidades da bebida. “Foi algo inusitado, chamávamos pouca atenção principalmente no início, afinal, era uma época em que quase não existia cerveja especial”, destaca Clarissa Mendes, uma das confreiras que também esteve presente no momento de gênese do projeto.

O universo cervejeiro, que era — e permanece — pouco ocupado por mulheres, também não foi suficiente para frear as confreiras, que já acumulam 18 anos de união. As fundadoras da Confece, embora não se conhecessem antes, falavam a mesma língua, a do amor pela cerveja. “Sem dúvidas, o segredo de estarmos juntas até hoje é o gosto pela cerveja”, explica Clarissa.

Desde a criação da confraria, as participantes se reúnem mensalmente para degustar e estudar mais sobre as cervejas. A cada mês, uma delas fica encarregada pela organização do encontro, que pode ser realizado em restaurantes ou em casa.

Todos são desenvolvidos com a bebida no centro das atenções, inclusive, os pratos servidos são pensados para harmonizar com as cervejas. O momento se tornou tão importante para o grupo, que nem mesmo na pandemia os encontros pararam, eram realizados de forma remota.

Os aniversários

A celebração anual do nascimento da confraria, que coincide com o Dia Internacional da Mulher, se tornou, desde o primeiro aniversário, um evento de referência para os amantes de cerveja. Clarissa Mendes explica que o primeiro ano de confraria foi comemorado com um jantar no mesmo restaurante em que surgiu. “O aniversário acabou se tornando um elo, uma confraternização que nos unia ainda mais”, comenta.

No ano seguinte, em um churrasco na casa de uma das confreiras, elas já contaram com o apoio de cervejarias e com a presença de Eduardo Maya, idealizador do projeto Aproxima e outros eventos gastronômicos, que cozinhou uma paella na ocasião.

No aniversário de dois anos também serviram uma cerveja preparada com uma técnica usada na fabricação de champanhes, a champenoise. O processo consiste basicamente na fermentação da bebida dentro da garrafa, que deve ser armazenada de forma horizontal e em um ambiente de temperatura controlada. Com uma fabricação longa, que pode exigir um envelhecimento de meses, a cerveja adquire um caráter bem diferente do usual, com mais acidez e borbulhas, atribuições típicas de champanhes.

Os 18 anos

Hoje, 10 confrades compartilham o amor pela cerveja na Confece: Clarissa Mendes, Juliana Pimenta, Lígia de Matos, Graziela Sarreiro, Ingrid Paulsen, Luisiane Vieira, Jaqueline Oliveira, Ludmilla Fonttainha, Viviane Bastos e Watylla Vargas Gustavo Xingu/Divulgação

Neste ano, para celebrar mais um aniversário, a Confece organizou um evento que une, assim como todos realizados pela confraria, cerveja e gastronomia. A festa será comemorada no restaurante Paladino, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no próximo sábado (26/4) e contará com mais de 60 cervejarias brasileiras e 30 parceiros do setor gastronômico.

Com ingressos vendidos a R$ 520 (no lote extra), a celebração vai oferecer ao público frequentador a possibilidade de degustar essa diversidade de produtos à vontade, pois o evento será open food e open bar.

O termo “diversidade” é usado aqui para classificar a oferta de produtos não por acaso. Serão cerca de 150 rótulos disponíveis, que variam entre pilsen, weiss, Ipa, NEIpa, Stout e RIS.

E como o objetivo é atrair um grande grupo de pessoas com necessidades distintas, a festa terá um espaço para drinques e a presença de cervejarias do interior do estado, de cidades como Juiz de Fora, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, dentre outras. A expectativa é que o 18º aniversário reúna cerca de 900 pessoas.

Tem espaço para as mulheres

Normalmente, a maior parte do público frequentador dos eventos anuais da Confece é formado por homens. Apesar disso, a confraria 100% feminina reforça que o espaço pode e deve ser tão ocupado por mulheres como é por homens.

“A confraria existe para dizer que a mulher pode ocupar seu espaço no mercado cervejeiro”, afirma Clarissa, ressaltando a presença ainda discreta de mestras cervejeiras mulheres no cenário nacional.

O fato de a Confece ter sido criada no dia 8 de março de 2007, em um Dia das Mulheres, também é simbólico e motivo de orgulho para as fundadoras desse grupo. “Ainda é um tabu, ainda existe preconceito no meio, mas a gente enfrenta”, completa Clarissa.

Serviço

Chegamos à maturidade: 18 anos da Confece



Sábado (26/4), das 15h às 23h

Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300, Braúnas (Restaurante Paladino)

Ingressos disponíveis (R$ 520) no instagram @confece_oficial



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice