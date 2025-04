Degustação movimenta espaço com vinhos, barbearia e estética

As pessoas devem zelar pelo corpo, mas também cuidar da alma. Foi a partir dessa premissa que o empreendedor Marcos Jorge Maciel criou, em Montes Claros, no Norte de Minas, uma proposta inovadora: reunir no mesmo espaço uma barbearia, uma clínica de estética e uma vinoteca com rótulos para todos os gostos — dos mais simples aos mais sofisticados — de cerca de 20 países.

O espaço multifuncional ganhará mais um atrativo nesta quinta-feira (24/04): a gastronomia. A “Barberaevinoteca” sediará um evento de degustação de finger foods (pequenas porções servidas individualmente), harmonizados com vinhos, com a participação da chef Bella Antunes.

A chef de cozinha Bella Antunes Luiz Ribeiro

Integrante de uma tradicional família de Montes Claros, Marcos Maciel morou fora da cidade por mais de 20 anos, período em que viveu na Argentina e em diversas regiões do Brasil. No ano passado, voltou à terra natal e decidiu abrir um “negócio diferente”.

“Passei um tempo pesquisando e estudando o que faltava em Montes Claros e o que poderíamos oferecer de novo ao público. Aí veio a ideia de algo voltado para o público masculino, mas também para a família, para uma pessoa e seu companheiro ou companheira”, afirma Marcos, explicando como reuniu a barbearia, a clínica de estética e a vinoteca no mesmo endereço.

“Aqui é um espaço onde, com a barbearia e a clínica, cuidamos do corpo e da aparência. Mas também cuidamos do bem-estar, porque o vinho é algo que faz bem para a alma”, completa o empresário.

A vinoteca, instalada junto à barbearia e à clínica, chama atenção pela diversidade. O local conta com cerca de 280 rótulos de diversos tipos de uva, de mais de 20 países, além de marcas brasileiras.

O ambiente é organizado de forma temática, com uma “divisão geográfica” entre os vinhos do “Velho Mundo” — países europeus tradicionais na produção da bebida, como França, Itália, Portugal e Alemanha — e do “Novo Mundo”, como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.

O espaço múltiplo reúne vinoteca e barbearia, além de contar com serviços de estética Luiz Ribeiro/DA Press

Uma curiosidade é o espaço dedicado aos “vinhos de origens inimagináveis”, com garrafas vindas de países como Eslovênia e Hungria, pouco conhecidos pela maioria como produtores de bons vinhos.

Apesar de ser engenheiro eletricista por formação, Marcos se preparou antes de mergulhar no universo dos vinhos. “Me encantei com o vinho. Visitei vinícolas nos Estados Unidos, na Europa e no Sul do Brasil”, conta ele, lembrando também dos conhecimentos adquiridos durante os dois anos em que viveu em Buenos Aires.

A proposta de unir gastronomia a um ambiente familiar, que também oferece serviços de cuidados com o corpo, é o foco da degustação. A chef Bella Antunes afirma que a parceria entre diferentes áreas faz todo sentido: “Acho muito interessante esse tipo de colaboração, que agrega valor. A gastronomia combina muito bem com outras experiências — e o vinho é uma delas”.

Ela destaca que a ideia é promover um “evento intimista, com uma atmosfera mais aconchegante”. A proposta surgiu justamente para atender ao público amante do vinho. “A vinoteca casou super bem com esse clima mais pessoal e acolhedor.”

Para a ocasião, foi preparado um menu especial com “harmonização guiada” conduzida pela própria chef. A programação prevê finger foods acompanhados de espumantes na entrada, prato principal com vinhos secos e, para finalizar, sobremesa harmonizada com vinho moscatel.