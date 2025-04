Lasanha vegetariana: 4 receitas irresistíveis para variar no cardápio

A lasanha vegetariana conquistou seu espaço no cardápio de quem busca refeições saborosas, nutritivas e livres de carne. Com ingredientes como legumes, cogumelos e queijos, ela é uma excelente opção tanto para quem segue uma dieta vegetariana quanto para quem deseja variar o cardápio do dia a dia.

Além de versátil, a lasanha sem carne é fácil de preparar e permite combinações criativas e equilibradas. A seguir, confira quatro receitas irresistíveis que provam que é possível manter todo o sabor mesmo sem ingredientes de origem animal.

Descubra como fazer 4 versões de uma lasanha vegetariana

Com opções que vão do clássico molho branco ao recheio com vegetais e queijos variados, confira as receitas de lasanha vegetariana para todos os gostos.

Lasanha com abobrinha

Ingredientes (8 porções):



massa para lasanha pré-cozida;

1 maço de espinafre aferventado, bem picado e espremido;

2 cenouras raladas em julienne;

1 abobrinha ralada em julienne;

1 cebola grande cortada em quatro partes;

3 dentes de alho picados;

2 folhas de louro;

3 cravos-da-índia;

2 colheres (sopa) de manteiga;

3 colheres (sopa) de óleo;

1 litro de leite;

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1 lata de creme de leite;

200g de queijo mussarela;

sal a gosto.

Modo de preparo:

refogue o espinafre com óleo, alho e sal e reserve;

refogue a cenoura com óleo, alho e sal e reserve;

refogue a abobrinha com óleo, alho e sal e reserve;

leve o leite ao fogo baixo com cebola, louro, cravo, manteiga e sal;

após ferver por 5 minutos, retire os temperos e adicione a farinha dissolvida em água, mexendo até engrossar;

desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture;

se necessário, bata o molho branco no liquidificador para eliminar grumos;

em um refratário, intercale molho branco, massa, espinafre, queijo, abobrinha e cenoura, finalizando com queijo;

leve ao forno por cerca de 40 minutos ou até borbulhar.

Lasanha vegetariana de abobrinha: leve e cheia de sabor, perfeita para variar o cardápio Freepik

Lasanha vegetariana de palmito

Ingredientes (8 porções):

2 colheres (sopa) de manteiga;

1 cebola picada;

1 e ½ colher (sopa) de farinha de trigo;

2 e ½ xícaras (chá) de leite;

1 xícara (chá) de creme de leite;

¼ de xícara (chá) de molho de tomate;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

2 xícaras (chá) de palmito em rodelas;

1 xícara (chá) de ervilha;

1 xícara (chá) de milho verde;

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500g);

2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado;

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado;

Modo de preparo:

derreta a manteiga e refogue a cebola por 3 minutos;

adicione a farinha e mexa bem;

acrescente o leite aos poucos, mexendo até engrossar;

misture o creme de leite, o molho de tomate, sal e pimenta;

em uma tigela, misture palmito, ervilha e milho;

em um refratário, monte camadas de molho, massa, mistura de palmito e muçarela;

finalize com molho e polvilhe com parmesão;

asse em forno médio por 20 minutos ou até borbulhar;

deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Lasanha ao funghi

Ingredientes (6 porções):

1 xícara (chá) de funghi seco;

3 colheres (sopa) de manteiga;

2 colheres (sopa) de cebola ralada;

3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo;

1 litro de leite;

sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto;

1 lata de creme de leite;

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500g);

1 e ½ xícara (chá) de muçarela de búfala ralada;

5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado;

Modo de preparo:

hidrate o funghi em água morna por 15 minutos, escorra e pique;

refogue a cebola na manteiga por 1 minuto;

adicione a farinha e mexa por 1 minuto;

acrescente o leite aos poucos, mexendo até engrossar;

adicione o funghi, sal, pimenta, noz-moscada e o creme de leite;

monte camadas de molho, massa e muçarela em um refratário grande;

finalize com molho e parmesão;

asse em forno médio por 40 minutos ou até dourar;

deixe descansar por 10 minutos antes de servir;

Veja também:

Lasanha vegetariana de brócolis com queijo

Ingredientes (8 porções):

Recheio:

2 colheres (sopa) de azeite;

2 dentes de alho amassados;

2 maços de brócolis em buquês;

2 copos de requeijão cremoso (200g cada);

1 xícara (chá) de queijo de minas padrão ralado;

1 pitada de noz-moscada ralada;

2 colheres (chá) de sal;

Molho:

500g de molho de tomate;

1 cubo de caldo de legumes;

1 e ½ xícara (chá) de água;

1 colher (sopa) de orégano;

1 colher (sopa) de azeite;

Montagem:

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500g);

4 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado;

100g de queijo parmesão ralado;

Modo de preparo:





refogue o alho no azeite e junte o brócolis por 5 minutos;

misture o requeijão, deixe esfriar e adicione queijo de minas, noz-moscada e sal;

para o molho, ferva o molho de tomate com água, caldo de legumes e orégano por 10 minutos, depois adicione azeite e desligue;

monte a lasanha intercalando molho, massa, recheio de brócolis e muçarela;

finalize com molho de tomate e parmesão ralado;

cubra com papel-alumínio e asse em forno médio por 20 minutos;

retire o papel e gratine por mais 10 minutos;

deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Sugestões de acompanhamento e harmonização

Apesar de serem pratos completos, as lasanhas vegetarianas podem ganhar ainda mais sabor com acompanhamentos leves e bebidas que realcem os ingredientes principais.

Para acompanhar, opte por saladas verdes com folhas frescas como rúcula, agrião e alface-americana. Um molho de limão com azeite ou um vinagrete suave complementa bem a cremosidade dos recheios. Outra opção são legumes grelhados, como berinjela, pimentões e abobrinha, que mantêm a leveza da refeição.

Na harmonização, vinhos brancos leves, como Sauvignon Blanc ou Chardonnay jovem, casam bem com os sabores do palmito, brócolis e funghi. Já para quem prefere tintos, rótulos mais frutados e com taninos suaves, como Pinot Noir, são boas escolhas. Se a ideia for não incluir álcool, chás gelados de ervas ou sucos cítricos naturais ajudam a equilibrar a refeição sem pesar no paladar.

