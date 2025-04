Recheios para ovo de Páscoa: ideias e receitas para surpreender

[photo1]

A Páscoa é a época mais doce do ano — e se você já aprendeu a fazer a casca do ovo de Páscoa em casa, é hora de caprichar nos recheios. Brigadeiro, creme branco, doce de leite e mousse de maracujá são apenas algumas das opções que prometem encantar adultos e crianças.

Na hora de preparar, é essencial observar a consistência do recheio: ele deve estar frio e firme para não comprometer a casca de chocolate. Para quem pretende vender, é importante identificar corretamente a validade dos produtos, que varia conforme os ingredientes — de 24 horas (quando leva frutas frescas) a até 10 dias (se feito com castanhas ou chocolate).

Além disso, os recheios devem ser armazenados em local fresco e seco, ou refrigerados quando a receita leva leite condensado, creme de leite ou frutas. Assim, garantem sabor e segurança até o momento do consumo.

Quer aprender o passo a passo dos recheios e surpreender neste feriado? Confira a seguir nossas receitas especiais e acesse aqui a matéria completa sobre como fazer ovo de Páscoa artesanal.

Veja também:













Receitas de recheio para deixar seu ovo de Páscoa irresistível

Entre os queridinhos estão o brigadeiro cremoso, o doce de leite com coco, o creme branco com frutas e o recheio de leite em pó, todos fáceis de preparar e com ótimo rendimento. Os recheios também podem ser utilizados em dois formatos diferentes: nos ovos trufados (com o recheio dentro da casca, envolvido por chocolate) ou nos ovos de colher (com a casca pronta, recheada e aberta).

1. Recheio de brigadeiro

Ingredientes:





1 lata de leite condensado;

4 colheres (sopa) de chocolate em pó;

1 colher (sopa) de manteiga sem sal;

1 caixinha de creme de leite

Modo de preparo:

Em fogo médio, cozinhe o leite condensado com o chocolate em pó e a manteiga, mexendo até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Deixe esfriar completamente antes de usar.

2. Recheio de creme branco

Ingredientes:





1 lata de leite condensado;

2 colheres (sopa) de amido de milho;

2 xícaras (chá) de leite integral;

1 caixinha de creme de leite;

1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo:



misture o leite condensado, o amido de milho e o leite em uma panela; cozinhe em fogo médio até engrossar; retire do fogo, adicione o creme de leite e a essência de baunilha; misture bem e deixe esfriar.

3. Recheio de doce de leite

Ingredientes:



1 lata de leite condensado cozida na pressão por 40 minutos;

1 caixinha de creme de leite

Modo de preparo:



misture o doce de leite com o creme de leite até obter um creme liso; deixe esfriar completamente antes de rechear o ovo.

4. Recheio de maracujá

Ingredientes:





meio envelope de gelatina sem sabor;

3 claras;

2 colheres (sopa) de açúcar;

1 lata de leite condensado;

1 xícara (chá) de suco concentrado de maracujá

Modo de preparo:





Dissolva a gelatina conforme a embalagem; Bata as claras com o açúcar em banho-maria, depois na batedeira até firmar; No liquidificador, bata o leite condensado com o suco e a gelatina; Misture tudo com as claras batidas e leve à geladeira por 3 horas antes de usar.

[photo2]

5. Recheio de pistache

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

50 g de pistache sem casca e sem sal, triturado

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

100 g de creme de leite

1 pitada de sal

Modo de preparo:

cozinhe o leite condensado com o pistache, a manteiga e o sal até o ponto de brigadeiro; acrescente o creme de leite, misture e deixe esfriar antes de rechear.

6. Recheio de prestígio

Mousse de Coco:





1 lata de leite condensado;

1 caixinha de creme de leite;

1 envelope de gelatina sem sabor;

50 g de coco ralado

Ganache:

100 g de chocolate meio amargo derretido;

1 caixinha de creme de leite

Montagem:

misture os ingredientes da mousse e leve à geladeira até firmar; derreta o chocolate com o creme de leite para fazer a ganache; recheie o ovo com a mousse e finalize com ganache e coco ralado por cima.

7. Recheio de leite ninho

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

1 caixinha de creme de leite;

4 colheres (sopa) de leite em pó;

Modo de preparo:





cozinhe todos os ingredientes em fogo baixo até atingir ponto de brigadeiro mole; deixe esfriar antes de usar; pode ser combinado com pedaços de chocolate ou bombons.

8. Recheio de Morango

Mousse:





1 envelope de gelatina sem sabor;

1 lata de leite condensado;

2 xícaras de morangos frescos;

1 colher (chá) de suco de limão;

3 claras;

3 colheres (sopa) de açúcar

Calda:



2 xícaras de morangos picados;

1/2 xícara de suco de laranja;

4 colheres (sopa) de açúcar;

1 colher (chá) de suco de limão

Modo de preparo:

bata os morangos com o leite condensado, suco de limão e a gelatina dissolvida; em outra tigela, bata as claras com açúcar em ponto de neve e incorpore à mistura. Leve à geladeira; para a calda, cozinhe os ingredientes até reduzir; deixe esfriar antes de montar.

Dicas para rechear e conservar

Se quiser aprender desde o começo como fazer a casca do ovo de Páscoa caseiro, confira nossa matéria especial com o passo a passo completo de preparo, escolha do chocolate e técnicas de temperagem. E para o recheio:

espere o recheio esfriar antes de colocá-lo na casca de chocolate;

mantenha ovos com recheio perecível sempre refrigerados;