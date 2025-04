O ovo é um ingrediente essencial na culinária, mas, por ser altamente perecível, é importante garantir que esteja fresco antes do consumo. Um ovo estragado pode comprometer o sabor das receitas e até causar problemas de saúde.

Felizmente, existem formas simples de verificar sua qualidade sem precisar quebrá-lo diretamente na panela. Confira abaixo os melhores métodos para identificar se o ovo está bom e saiba como armazená-lo corretamente para prolongar sua durabilidade.

Descubra o ovo estragado com 4 dicas

1. Teste da água: ovo fresco ou velho?

Um dos métodos mais conhecidos para avaliar a qualidade do ovo é o teste da água. Para realizá-lo, basta colocar o ovo em um recipiente com água fria e observar seu comportamento:

Ovo afunda e fica deitado: está fresco e próprio para consumo;

Ovo afunda, mas fica em pé: ainda pode ser consumido, mas está mais velho;

Ovo boia: está estragado e deve ser descartado.

Esse teste funciona porque, com o tempo, a casca do ovo permite a entrada de ar, o que faz com que ele flutue quando não está mais adequado para o consumo.

2. Verifique a gema e a clara

Outro método eficaz é observar a aparência interna do ovo. Para isso, quebre-o em um recipiente separado antes de usá-lo na receita. Avalie os seguintes aspectos:

Gema firme e centralizada: ovo fresco.

Gema espalhada e clara muito líquida: ovo mais velho, mas ainda utilizável.

Gema rompida e odor desagradável: ovo estragado.

Essa técnica evita que um ovo vencido contamine outros ingredientes da receita.

Teste da água: se o ovo afundar, está fresco; se boiar, pode estar podre e deve ser descartado Freepik

3. Teste da lanterna: uma forma prática de avaliar a qualidade

A luz também pode ser uma aliada na hora de verificar se o ovo está bom. Esse método, conhecido como teste da lanterna, é simples:

em um ambiente escuro, encoste a lanterna (ou a luz do celular) diretamente na casca do ovo; observe a translucidez da gema e da clara; se a luz passar de forma uniforme, o ovo está fresco. Se houver manchas escuras ou uma aparência turva, ele pode estar velho ou impróprio para o consumo.





4. Aparência da casca e da gema

A casca do ovo também pode indicar se ele está bom ou não. Fique atento a sinais como:

Cascas rachadas ou com manchas escuras: podem indicar contaminação por bactérias;

Gema muito inconsistente e clara aguada: sinal de que o ovo já está velho.



Sempre descarte ovos com sinais visíveis de deterioração.

Como evitar que o ovo estrague?

Além de saber identificar um ovo estragado, algumas medidas ajudam a prolongar sua vida útil:

Evite guardar na porta da geladeira: a variação de temperatura acelera a deterioração;

Não lave os ovos antes de armazenar: isso remove a camada protetora natural da casca;

Verifique a validade antes da compra: prefira ovos dentro do prazo de validade e sem rachaduras.

Saber como identificar um ovo fresco evita desperdícios e problemas de saúde. Métodos simples, como o teste da água e da lanterna, garantem mais segurança no consumo. Além disso, armazená-los corretamente pode aumentar sua durabilidade.

Com essas dicas, fica fácil garantir que os ovos utilizados nas receitas estejam sempre em boas condições.