A comida típica do Nordeste é muito mais do que saborosa — ela é símbolo da identidade cultural de uma das regiões mais ricas do Brasil. De acordo com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), muitos pratos nordestinos fazem parte do Patrimônio Cultural Imaterial do país, sendo preservados por sua importância histórica, social e gastronômica.

A base da comida típica do nordeste foi formada pelos hábitos alimentares de indígenas, africanos e portugueses, o que resultou em uma cozinha única. Ingredientes como mandioca, milho, feijão-fradinho, leite de coco e azeite de dendê são protagonistas em receitas cheias de cor, sabor e tradição. O clima da região e os recursos naturais disponíveis também influenciaram na escolha dos ingredientes, valorizando insumos locais e resistentes à seca.

Entre os pratos mais conhecidos da comida típica do nordeste estão o acarajé, o vatapá, a moqueca, o baião de dois e o cuscuz, cada um com suas variações regionais. Em comum, todos carregam o tempero característico da região, com destaque para o uso de pimentas, coentro e outras ervas aromáticas.

Essa tradição também é celebrada em festas populares, como o São João, que exalta a cultura nordestina com pratos à base de milho, como pamonha, canjica e mungunzá. Quer levar o Nordeste para dentro de casa? Confira sete receitas de comidas típicas do nordeste para experimentar esse verdadeiro patrimônio cultural e gastronômico.

7 receitas de comida típica do Nordeste

Para quem deseja trazer um pedaço do Nordeste para casa, selecionamos 7 receitas clássicas e irresistíveis, com ingredientes acessíveis e modo de preparo completo.

1. Tapioca de carne-seca

Ingredientes da massa:

2 xícaras (chá) de polvilho doce;

1/2 xícara (chá) de água

Recheio:

3 colheres (sopa) de azeite;

2 cebolas em rodelas;

1 colher (sopa) de alho picado;

1 pimentão amarelo picado;

1 cubo de caldo de legumes;

4 tomates sem sementes picados;

4 xícaras (chá) de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada;

sal, pimenta-do-reino e cebolinha a gosto;

1 xícara (chá) de requeijão cremoso;

Modo de preparo:

aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho; adicione o pimentão, o caldo de legumes e o tomate; cozinhe até amolecer; acrescente a carne-seca e misture bem. Tempere e finalize com cebolinha; misture o polvilho com água até obter uma farofa úmida. Peneire;

aqueça uma frigideira e espalhe a massa, deixando firmar dos dois lados; recheie com a carne-seca e o requeijão e dobre. Sirva com cebolinha.

2. Acarajé com vatapá

Massa do acarajé:

1 kg de feijão-fradinho;

3 cebolas grandes picadas;

sal a gosto;

azeite de dendê para fritar

Vatapá:

2 vidros de leite de coco (400 ml);

1/2 xícara (chá) de leite;

100 g de castanha de caju torrada;

100 g de amendoim torrado;

2 colheres (sopa) de gengibre picado;

2 pães amanhecidos;

1/2 xícara (chá) de azeite de dendê;

2 dentes de alho e 1 cebola picados;

500 g de camarão limpo;

1/2 pimenta dedo-de-moça picada;

1 xícara (chá) de coentro;

sal a gosto

Modo de preparo:

deixe o feijão de molho por 12h. Esfregue para tirar a pele; bata com cebola e sal no liquidificador até formar uma massa homogênea; modele bolinhos com duas colheres e frite em dendê. Reserve; para o vatapá, bata no liquidificador os líquidos, castanha, amendoim, pão e gengibre; refogue alho, cebola, camarão, pimenta e coentro no dendê; junte a mistura batida e cozinhe até engrossar; abra os acarajés e recheie com o vatapá.

3. Moqueca de cação com pimentões

Ingredientes:

6 postas de cação;

Suco de 2 limões;

Sal e molho de pimenta a gosto;

3 colheres (sopa) de óleo;

1 cebola, 3 dentes de alho picados;

1 pimentão verde e 1 amarelo em cubos;

3 tomates sem pele picados;

1 vidro de leite de coco (200 ml);

2 colheres (sopa) de coentro picado;

3 colheres (sopa) de cheiro-verde;

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

Modo de preparo:

tempere o peixe com limão e sal; refogue a cebola e alho no óleo, depois adicione os pimentões e o tomate; coloque o peixe por cima, adicione leite de coco e cozinhe tampado por 10 minutos; finalize com coentro, cheiro-verde e dendê. Sirva com arroz de coco.

4. Bobó de camarão

Ingredientes:

1 kg de mandioca;

1 cebola cortada, 2 dentes de alho picados;

8 xícaras (chá) de água;

1 cubo de caldo de peixe;

1,5 kg de camarão limpo;

4 colheres (sopa) de azeite;

1 cebola ralada;

3 tomates picados;

2 colheres (sopa) de extrato de tomate;

1 xícara (chá) de leite de coco;

1/2 colher (sopa) de azeite de dendê;

coentro e salsa picados

Modo de preparo:

cozinhe a mandioca com cebola, alho, água e caldo de peixe por 30 minutos na pressão; tempere o camarão com sal e pimenta; refogue a cebola, alho e tomate no azeite. Junte o camarão e refogue; bata a mandioca no liquidificador e adicione à panela com o camarão; misture leite de coco, dendê e finalize com coentro e salsa.

5. Baião de dois

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de manteiga;

1 xícara (chá) de bacon em cubos;

1 gomo de calabresa em cubos;

1 cebola, 2 dentes de alho picados;

1 pimentão vermelho picado;

3 xícaras (chá) de arroz cozido;

2 xícaras (chá) de feijão-fradinho cozido com caldo;

sal, pimenta e salsa a gosto;

150 g de queijo coalho em tiras.

Modo de preparo:

frite o bacon na manteiga até dourar; adicione calabresa, cebola, alho e pimentão. Refogue; misture o arroz e o feijão. Tempere; coloque em um refratário, cubra com queijo coalho e leve ao forno por 5 minutos;

A mandioca, o milho, o coco, o dendê, o feijão fradinho e o queijo coalho são apenas alguns dos elementos que marcam presença nos pratos nordestinos Freepik

6. Manjar de tapioca

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de tapioca granulada;

1 xícara (chá) de açúcar;

1 colher (chá) de sal;

1 vidro de leite de coco (200 ml);

150 g de coco ralado;

2 xícaras (chá) de leite quente;

1/2 lata de leite condensado

Modo de preparo:

misture tapioca, açúcar, sal e leite de coco; adicione coco ralado e leite quente; transfira para forma untada e leve à geladeira por 2 horas; desenforme e regue com leite condensado.

7. Mungunzá

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara (chá) de milho para canjica;

2 litros de água fria;

1 lata de leite condensado;

1 lata de leite integral;

4 cravos-da-índia;

1 canela em pau;

1 vidro de leite de coco (200 ml);

canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

deixe o milho de molho por 12h; cozinhe em panela de pressão com a água por 1h; junte leite condensado, leite, cravo e canela. Ferva por 10 minutos; adicione leite de coco, retire do fogo e polvilhe com canela em pó.

Agora que você já conhece a base da comida típica do nordeste, que tal se aventurar na cozinha e experimentar algum destes pratos clássicos? Com receitas simples e práticas é possível experimentar os sabores da região diretamente na sua casa.