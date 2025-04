Dia do café: aprenda a fazer as 8 melhores bebidas com o grão

Nesta segunda, 14 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Café, data criada em 2015 pela Organização Internacional do Café (OIC) para valorizar uma das bebidas mais consumidas do planeta. No Brasil, o café ocupa o segundo lugar no ranking de consumo, ficando atrás apenas da água.







Mais do que uma paixão nacional, o café movimenta a economia, emprega milhares de pessoas e representa tradição, cultura e afeto. A data também busca refletir sobre o processo produtivo do grão, destacando a importância da sustentabilidade na produção e no destino dos resíduos gerados.







A seguir, confira cinco receitas criativas e saborosas com café para experimentar em casa.







Descubra 5 receitas para fazer com o café







Para comemorar o Dia do Café, nada melhor do que explorar novos sabores e preparos com a bebida tão querida pelos brasileiros.







1. Café expresso cremoso







Ingredientes:









50g de café solúvel;

250g de leite em pó;

3 colheres (sopa) de chocolate em pó;

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio;

1 colher (chá) de canela em pó;

250g de açúcar (ou adoçante a gosto).









Modo de preparo:









misture todos os ingredientes e guarde em pote bem fechado.

para preparar, use duas colheres de sobremesa por xícara.

para um café mais cremoso, substitua a água por leite quente.









2. Café gelado com baunilha







Ingredientes:









1 xícara de café coado;

150ml de leite;

essência de baunilha a gosto;

gelo.









Modo de preparo:









prepare o café e deixe esfriar.

encha um copo com gelo, adicione o leite, a essência e o café.

misture bem e sirva.









3. Café com chocolate quente e doce de leite







Ingredientes:









¼ xícara (chá) de creme de leite;

½ xícara (chá) de leite;

½ xícara (chá) de chocolate meio amargo;

1 colher (sopa) de doce de leite;

1 colher (sopa) de café forte.









Modo de preparo:









derreta o chocolate com o creme de leite até formar um creme homogêneo.

em outra panela, ferva o leite.

misture o café com o doce de leite e junte tudo ao leite quente.

mexa bem e sirva. Pode substituir o doce de leite por leite condensado.















4. Espresso com Nutella







Ingredientes:









2 colheres (chá) de Nutella

½ xícara (chá) de café espresso









Modo de preparo:









para uma versão decorativa, espalhe a Nutella na borda da xícara e adicione o café.

na versão cremosa, bata a Nutella com o café quente no liquidificador até formar uma mistura homogênea.









Veja também:

















4 drinques com café criados por mixologistas para celebrar o Dia Mundial do Café







No Dia Mundial do Café a bebida ganha protagonismo em receitas autorais que vão muito além da tradicional xícara matinal. Quatro renomados mixologistas foram convidados a criar coquetéis que homenageiam o café com inovação, sofisticação e sabores inusitados. A seguir, as receitas completas para preparar em casa. Veja as receitas:







1. Coffee Break - Por Marlos Silva







Ingredientes









45ml de vodka com infusão de café Mocca;

20ml de falernum de amendoim;

15ml de licor de café;

creme de cumaru e pó especial Mocca para finalizar.









Modo de preparo









em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes (exceto a finalização) e bata com gelo por 8 segundos;

faça dupla coagem para um copo com gelo;

finalize com o creme de cumaru e o pó especial Mocca por cima.









2. Colônia Cecília - Por Renata Nascimento







Ingredientes









45ml de vermute infusionado com café (1L de vermute rosso + 50g de café, macerado por 2 dias);

45ml de Jerez Oloroso;

5ml de licor Disaronno.









Modo de preparo









em um copo de mistura com gelo, adicione o vermute infusionado, o Jerez e o Disaronno;

mexa suavemente por 15 a 20 segundos;

coe para uma taça Nick & Nora previamente resfriada e sirva.









3- Cafezin - Por Pedro Piton







Ingredientes









30ml de cachaça Princesa Isabel Carvalho;

30ml de vermute rosso infusionado em grãos de café;

30ml de Campari;

perfume de amaretto com café;

biscoito amanteigado de café com cacau para guarnecer









Modo de preparo









em um mixing glass com gelo, adicione os ingredientes líquidos e mexa por 20 segundos;

coe para um copo baixo com gelo;

perfume com o amaretto e finalize com o biscoito sobre o gelo.









4- Espresso Martini Salted Caramel- Por Carolina Barreto







Ingredientes









30ml de espresso chocolate 3 Corações

30ml de vodka Absolut

5ml de Cointreau

5ml de xarope de caramelo

5ml de licor de cacau

sal e pimenta-do-reino moídos na hora

biscoitos Zaytas de Caramelo Salgado para decorar









Modo de preparo









prepare o espresso e deixe esfriar levemente;

em uma coqueteleira, combine todos os ingredientes líquidos com gelo e agite por 15 a 20 segundos;

passe a borda de uma taça de martini na mistura de sal e pimenta;

coe a bebida para o copo preparado e finalize com os biscoitos Zaytas por cima.









Além de saboroso, o café pode ser versátil e criativo. O Dia do Café é a oportunidade ideal para experimentar novas combinações e homenagear os profissionais que trabalham do grão à xícara.