Nascida em Salvador e criada em Vitória da Conquista, na Bahia, Marina Mendes está reinventando a confeitaria com o "Sá Marina", um atelier que combina técnicas da pâtisserie francesa com sabores brasileiros. Radicada em Belo Horizonte, suas criações ultrapassam as montanhas de Minas já que agora a confeiteira compõe o time de participantes do Primeiro Masterchef Confeitaria Profissionais do país.



A trajetória de Marina não foi convencional: formada em Direito, ela se apaixonou pela confeitaria durante uma temporada que morou na Europa. Decidiu seguir essa paixão, mesmo contra as expectativas familiares. As vitrines de doces em Paris encantaram a baiana, que viajou por todo o continente se inspirando e aprendendo sobre o universo da confeitaria. O sonho ganhou força com cursos e estágios, incluindo um com os renomados chefs Émilie Bertrand e Guillaume Momboisse.







O atelier nasceu com a proposta de trazer técnicas francesas e temperá-las com ingredientes brasileiros, formando o que a chef chama de "pâtisserie tupiniquim". No menu, ela combina receitas clássicas como o entremet e a massa choux com sabores brasileiros como cupuaçu, pequi, jatobá, cumaru, castanha-do-Pará e cajá. Um dos destaques é a torta de cupuaçu com castanha-do-Pará, que traz a acidez do cupuaçu combinada à crocância da castanha e ao clássico pâté sucrée de amêndoas.

O entremet de café é uma homenagem ao pai de Marina, que possuía uma fazenda de café na Bahia Marina Mendes/Divulgação

Marina produz todas as sobremesas artesanalmente em sua cozinha no Bairro Santo Antônio, BH. Por questões de qualidade e exclusividade, a produção é limitada, com doces vendidos apenas sob encomenda. Diferente de outras pâtisseries, o ateliê não tem um espaço para consumo local; Marina prefere que os clientes levem os doces para apreciar em casa ou em espaços públicos.





Cada sobremesa é acompanhada de um cartão feito à mão por ela, que explica a composição e sugere a melhor forma de degustar. Ela também incentiva seus clientes a se lambuzarem e a comerem com as mãos, criando uma experiência mais sensorial.





A chef baiana foi radicalizada em BH Marina Mendes/Divulgação

Com uma paixão que transborda para outras formas de arte, Mendes busca sempre unir a confeitaria à estética, à música e à poesia. Inspirada por grandes nomes da gastronomia como Marie-Antoine Carême, considerado o pai da alta confeitaria, Marina sonha em elevar o nível da confeitaria no Brasil, mostrando que é possível trabalhar com ingredientes locais de forma inovadora. A chef aposta na conversa entre as artes e utiliza técnicas da aquarela e cerâmica para as suas criações. Ela chama as suas criações de "bijoux", em referência às joias preciosas que seus doces representam.

O MasterChef Confeitaria Profissionais estreia na próxima terça (19/11). O programa será exibido na Band nas terças e quintas, às 22:30.