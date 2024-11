Oito bares brasileiros estão entre os 500 melhores do mundo, segundo o ranking Top 500 Bars 2024. A lista é feita com base em um algoritmo que cruza dados da internet, como publicações e avaliações, em mais de 20 idiomas. Os representantes verde-amarelos da seleção ficam em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA). Conhecida como a capital mundial dos bares, BH não tem nenhum representante na lista.





A capital mineira carrega o título por possuir a maior proporção de bares por habitante no país. Ao todo são 4.136 bares, ou 178 estabelecimentos para cada 100 mil pessoas. O número é do levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que cruzou dados do Censo de 2022 com o número de estabelecimentos ativos na Receita Federal.





No ranking, o bar brasileiro mais bem avaliado é o Tan Tan, de São Paulo, na 39ª posição. No ano passado, o local já apareceu na lista, mas em 61º lugar. No top 100 tem outro paulista: o SubAstor, na 85ª posição.





Os paulistas ainda aparecem com o Picco (335º lugar); Astor (435º); e Exímia (496º). Os cariocas foram representados pelo Liz Cocktails & Co., que aparece na 350ª colocação. Já o Purgatório (430º) representa Salvador.





Bares brasileiros no ranking

39º lugar: Tan Tan (São Paulo)

85º: SubAstor (São Paulo)

335º: Picco (São Paulo)

350º: Liz Cocktails & Co. (Rio de Janeiro)

430º: Purgatório (Salvador)

435°: Astor (São Paulo)

488º: The Liquor Store (São Paulo)

496º: Exímia (São Paulo)





Quais são os melhores do mundo





O bar que ocupa o primeiro lugar no pódio é o HIMKOK, que fica em Oslo, na Noruega. O local é conhecido por trazer em seu menu de coquetéis drinks que representam séculos de tradições norueguesas. “Inspirados por técnicas tradicionais, eles transmitem sua visão por meio de coquetéis clássicos combinados com sabores escandinavos usando tecnologia moderna. Com uma microdestilaria totalmente funcional, eles se esforçam para criar bebidas e produtos com um sabor nórdico puro por meio de produção sustentável e empírica”, classificou o site.











O segundo lugar é o SIPS, em Barcelona, na Espanha. “Os mixologistas conhecidos internacionalmente, Simone Caporale e Marc Alvarez, combinam experiência e criatividade em seu mais recente projeto, o SIPS. O bar habilmente mistura a verdadeira arte dos coquetéis clássicos com a mais recente tecnologia e tendências na cena da mixologia”, descreveu.

A medalha de bronze fica com o Handshake Speakeasy, da Cidade do México. Inspirada na década de 1920, o bar é uma viagem no tempo e na música, variando de cumbia, rock a sucessos dos anos 80. “Com um menu de coquetéis muito inovador, a equipe do Handshake sempre tenta surpreender seus hóspedes com as mais novas bebidas. O Handshake abriu na primavera de 2021, com o holandês Eric Van Beek nas rédeas criativas”, destacou.