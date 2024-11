Belo Horizonte agora tem uma cozinha no padrão Le Cordon Bleu. Será inaugurado hoje à noite o Complexo Gastronômico do Centro Universitário UniBH, no câmpus Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. A instituição de ensino, integrante do Ecossistema Ânima, passou a oferecer, neste semestre, curso de graduação de gastronomia em parceria com o renomado instituto francês.





“O olhar para a cozinha mineira está cada vez mais profissional. Quando trazemos para Belo Horizonte o Le Cordon Bleu, potencializamos isso e elevamos a outro patamar. Falo que é um casamento muito importante. A cultura mineira e as técnicas francesas alcançam juntas um nível de excelência ainda maior”, aponta o diretor do UniBH, Eduardo França.





Construído para atender às exigências do Le Cordon Bleu, o Complexo Gastronômico ocupa um andar inteiro de um dos prédios do câmpus da Avenida Professor Mário Werneck. Isso corresponde a 695 metros quadrados de área, toda voltada para as aulas práticas.





O espaço tem uma cozinha de demonstração de 110 metros quadrados, com espelhos e telões, que facilitam a visualização das aulas por toda a turma. Também fazem parte da nova estrutura duas cozinhas práticas, onde os alunos colocam, literalmente, a mão na massa. A ideia é que o ambiente de aprendizado simule as condições reais de trabalho.





Há, ainda, uma cozinha de preparo que dá suporte para as atividades, com câmaras de resfriamento e congelamento e outros equipamentos. Todos seguem o padrão do instituto francês.





Em entrevista ao caderno Degusta, no mês passado, o diretor-executivo e técnico da Le Cordon Bleu Brasil, Patrick Martin, francês da cidade de Saint-Sébastien-sur-Loire, disse que “para o bom ensino da gastronomia, é essencial começar com as técnicas e só depois partir para as receitas.” Logo, uma estrutura completa de cozinha acaba sendo essencial para o aprendizado.





Estando em Belo Horizonte, o Le Cordon Bleu se abre para adaptar sua metodologia à culinária e aos produtos mineiros. “Minas Gerais possui produtos muito ricos e específicos, que são sensacionais”, comentou Martins, reforçando a missão do curso de ensinar os alunos a trabalhar com ingredientes locais. À época, ele citou queijos, café e charcutaria.

Primeira turma





O curso bacharelado de gastronomia do UniBH com o Le Cordon Bleu tem duração de três anos. As aulas começaram em agosto, no período da manhã, com uma turma de 40 alunos. O plano da universidade é lançar outra turma no horário da noite. “Ainda há possibilidade de abrirmos mais uma turma por turno, mas somos pautados por excelência e qualidade, então temos que ir com muito cuidado”, avisa França.





A grade curricular é abrangente e tem o objetivo de ensinar gastronomia além da cozinha. Por isso, não se restringe a disciplinas básicas como panificação, confeitaria, cozinha internacional, cozinha brasileira e harmonização com bebidas. O aluno vai aprender sobre sustentabilidade, segurança alimentar, valores nutricionais, legislação do ramo alimentício e outros temas abrangentes.





Estão incluídos também conteúdos de gestão e negócios específicos para a área de alimentos e bebidas e hospitalidade, preparando o aluno de forma completa para os desafios do mercado. Os professores do UniBH foram treinados pelo Le Cordon Bleu.





Mercado agradece





De acordo com o diretor do UniBH, o mercado responde com satisfação ao novo curso de gastronomia da cidade. “Temos recebido retornos espontâneos que são de impressionar. Quando saímos dos muros da universidade, as pessoas comentam sobre a importância de profissionalizar e elevar para outro patamar a cozinha mineira”, destaca.

'A cultura mineira e as técnicas francesas alcançam juntas um nível de excelência ainda maior' - Eduardo França, diretor do UniBH Lucas Ávila/Divulgação





França conta que muitas pessoas têm perguntado se haverá cursos livres e de curta duração no Complexo Gastronômico. E a resposta, para a alegria de todos, é sim, existe o desejo de abrir a estrutura para um público maior. “Temos um projeto mais amplo, que, inclusive, batizamos de Cidade UniBH, afinal, o câmpus Buritis é como uma cidade mesmo, de oferecermos experiências acadêmicas, não só para alunos, mas também para comunidade como um todo”, reforça.





Além disso, o setor de bares, restaurantes e outros estabelecimentos que demandam mão de obra de cozinha está interessado em parcerias com a universidade para preencher vagas de estágios e empregos. Bom para o mercado, que vem sofrendo com a falta de profissionais qualificados, e bom para os alunos, que já podem sair do curso com uma colocação garantida.







Um pé em Minas

Fundado em 1895, em Paris, o Le Cordon Bleu é uma das mais conhecidas e respeitadas escolas de cozinha e hospitalidade do mundo. A rede de ensino está presente em mais de 20 países, formando cerca de 20 mil alunos de mais de 100 nacionalidades diferentes todos os anos. A marca chegou ao Brasil em 2018 e tem unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em agosto, o instituto francês lançou o curso de gastronomia em parceria com o Centro Universitário UniBH, integrante do Ecossistema Ânima.