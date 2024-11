O The Best Chef Awards 2024 divulgou, nessa quarta-feira (6/11), a lista dos melhores chefs do mundo. A premiação aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, e homenageou 550 chefs de cozinha, vindo de 61 países. Entre eles, 20 são brasileiros.





O prêmio avalia os cozinheiros em “facas”, de acordo com a porcentagem da nota máxima de pontuação. Assim, 276 chefs conseguiram uma faca (20% ou mais da pontuação máxima); 177, duas facas (40% ou mais); e 97, três facas (acima de 80%).





Entre os chefs brasileiros estão Alex Atala, do D.O.M., em São Paulo, e Manu Buffara, do Manu, em Curitiba, que receberam o prêmio Três Facas. Já Helena Rizzo, do Maní, em São Paulo, e jurada do ‘Masterchef’ ganhou uma faca. Confira:





Três facas

Alex Atala (DOM, São Paulo)

Manu Buffara (Manu, Curitiba)





Duas facas

Alberto Landgraf (Oteque, Rio de Janeiro)

Lisiane Arouca e Fabrício Lemos (Origem, Salvador)

Jeferson Rueda (A Casa do Porco, São Paulo)

Rafa Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro)

Janaína Torres (Bar da Dona Onça, São Paulo)

Ivan Ralston (Tuju, São Paulo)





Uma faca

Helena Rizzo (Maní, São Paulo)

Felipe Bronze (Oro, Rio de Janeiro)

Kazuo Arada (Kazuo, São Paulo)

Gerônimo Athuel (Ocyá, Rio)

Dante Bassi e Katrin Bassi (Manga, Salvador)

Luiz Filipe Souza (Evvai, São Paulo)

Tássia Magalhães (Nelita, São Paulo)





A lista também inclui três brasileiros que atuam fora do país: Ivan Brehm (Nouri, Singapura); Franco Sampogna (Frevo, NYC) e Rafael Cagali (Da Terra, Londres).

Melhores do mundo

Além da classificação geral, o prêmio destacou os três melhores chefs do mundo, que redefiniram a gastronomia moderna: