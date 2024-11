"Se procura um lugar que aceite animais de estimação, você vai adorar a Alameda Suíça. Com preços justos, cardápio sofisticado e música ao vivo regularmente, eles têm um clima descontraído, perfeito para uma noite descontraída. Adicione a isso seus garçons atenciosos e serviço eficiente - e você certamente voltará sempre." É assim a descrição do restaurante Alameda Suíça, localizado em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira, Sul de Minas, eleito como o mais romântico do mundo pela plataforma de viagens Tripadvisor.

O espaço foi inaugurado em 2020, mas os trabalhos da equipe começaram dentro do salão de café da manhã da Pousada Suíça Mineira, também em Monte Verde. Em setembro de 2023, o Alameda Suíça já tinha conquistado o top 5 no ranking do Tripadvisor entre os melhores restaurantes para um jantar a dois.

O drinque Aperol Spritz com decoração em formato de coração faz sucesso entre os clientes Alameda Suíça/Divulgação

"O restaurante nasceu do sonho de criar um espaço acolhedor, voltado para oferecer uma experiência gastronômica completa e memorável. Combinando alta gastronomia, música ao vivo e um ambiente encantador, ele se destaca pela união da sofisticação com a calorosa hospitalidade mineira", conta a gerente e proprietária Glaucia Selingardi.

Como ela conta, o restaurante se voltou para casais e romantismo de uma forma orgânica: "A atmosfera bonita e o clima romântico de Monte Verde acabam atraindo mais esse público. Esse reconhecimento é fruto do trabalho dedicado de toda a equipe, que entende que o nosso papel vai além de servir comida: oferecemos uma verdadeira experiência", completa.

Chef paraibana

Quem assina o menu é a chef paraibana Benigna Neta, que traz pratos como o "Brisket", corte bovino com gremolata acompanhado de brócolis vagem salteados no azeite com ervas, batata rústica e arroz; o "Tornedor da Chef", servido com molho de cachaça acompanhado com ravióli de muçarela de búfala na manteiga com tomate seco e aromatizado com azeite trufado, e o "Fettuccine ao Molho de Camarão" (fettucine ao molho bisque cremoso com camarões salteados).

A carta de vinhos acompanha o cardápio, composto por massas, risotos, carnes e peixes. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 111.





Reação dos clientes





Os comentários dos clientes na Tripadvisor incluem falas como: "Ambiente aconchegante, atendimento excelente, música ao vivo muito boa e comida deliciosa! Pedimos a Costela Alameda e Panceta ao Melaço e estavam divinos! Recomendadíssimo!!". Outra pessoa que visitou a casa escreveu: "Restaurante aconchegante, excelente atendimento dos profissionais, músicos excelentes (dia e noite), pratos deliciosos da entrada à sobremesa! Comemoramos 28 anos de casamento e foi tudo perfeito!".

Costela Alameda: prato combina costela prensada ao molho de cerveja preta e vinho tinto com sorpresine ao molho de manteiga Alameda Suíça/Divulgação





O Tripadvisor promove avaliações de restaurantes, pontos turísticos e hotéis a partir das notas dos viajantes.

SERVIÇO

Restaurante Alameda Suíça



Avenida Monte Verde, 1755 - Monte Verde, Camanducaia (Serra da Mantiqueira)

(35) 98898-2842

@alamedasuica

Conheça o cardápio

