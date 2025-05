PF incinera cerca de uma tonelada de cocaína em forno de usina de Uberaba

A Polícia Federal (PF) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, liderou equipe que incinerou, na manhã desta sexta-feira (16/5), cerca de uma tonelada de cocaína em um forno de usina da região. O órgão não informou a origem da droga. Por outro lado, declarou que o material provém de recentes apreensões, realizadas em Uberaba e região.

Ainda segundo a PF, as substâncias ilícitas foram transportadas com segurança e destruídas em ação, que contou com a presença de policiais federais, representantes do Ministério Público Federal e da Vigilância Sanitária.

"A iniciativa reforça o compromisso das autoridades com o combate ao tráfico de drogas e a criminalidade organizada e com a proteção da sociedade", destacou a PF por meio de nota.

A PF ressalta que operações de incineração de drogas permitem afastar o risco do entorpecente apreendido sofrer algum desvio e inibem que o material possa retornar ao mercado ou estimular a ação de traficantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia