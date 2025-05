Itabira decreta situação de emergência para doenças respiratórias

Mais uma cidade de Minas Gerais declara situação de emergência devido ao aumento de casos de doenças respiratórias. A Prefeitura de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, publicou o decreto na manhã desta sexta-feira (16/5).

Assinado pelo prefeito Marco Antônio Lage (PSD), a medida tem validade de 180 dias e determina a expansão de leitos, ampliação de carga horária para funções da área de saúde, aumento do horário de atendimento nas unidades de saúde e contratação temporária de mais profissionais.

Segundo a Prefeitura de Itabira, o município registrou 14 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na última semana. Nos últimos 45 dias, mais de 12 mil atendimentos foram realizados no Pronto-Socorro Municipal. “A situação é mais complexa para as crianças, com ocupação expressiva dos leitos pediátricos nas unidades de saúde do município”, destaca o documento divulgado.

Nessa terça-feira (14/5), reportagem do Estado de Minas revelou que 18 municípios de Minas Gerais já tinham declarado situação de emergência: