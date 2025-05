Caminhão bate em árvore e interdita rua em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A queda de uma árvore na Rua Serra Rola Moça, no Bairro Distrito Industrial do Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, impede o trânsito na manhã desta sexta-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu na árvore, que caiu em cima do veículo. Os militares foram acionados às 8h35 nas proximidades da empresa Loja de Cargas.

A queda obstruiu completamente o trânsito de veículos e, segundo informações iniciais, não houve vítimas. Uma guarnição dos bombeiros atua no corte e na retirada dos galhos, restabelecendo gradualmente a circulação na via.