MG: acidente entre caminhões e carro deixa um morto na BR-251

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio deixou um motorista, de 34 anos, morto na BR-251, na zona rural de Engenheiro Navarro, no Norte de Minas, na noite dessa quinta-feira (15/5). O motorista de um dos caminhões não foi encontrado.

Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que um dos caminhões, do tipo caçamba, seguia no sentido Salinas quando bateu de frente com o outro caminhão, carregado de batatas, que seguia no sentido Montes Claros, por volta das 21h50. O carro seguia atrás do caminhão caçamba e também foi atingido.

O caminhão caçamba e o carro foram encontrados no meio da pista, enquanto o caminhão tipo baú estava às margens da rodovia.

Conforme registros, o motorista do caminhão caçamba foi encontrado preso às ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

O carro tinha cinco ocupantes, mas nenhuma pessoa ficou ferida. Já o motorista do caminhão com batatas não estava na cabine do veículo e não foi encontrado na região próxima ao acidente.

A perícia foi acionada e apura as causas do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controle da via, que ficou bloqueada por cinco horas e liberada na madrugada desta sexta (16).

