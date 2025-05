Corpo de pedreiro que sumiu há mais de 15 dias é encontrado; 2 são presos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (15/5), dois homens, de 42 e 48 anos, suspeitos de envolvimento na morte de um pedreiro de 60 anos. O crime aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A PCMG também representou pela prisão preventiva de ambos por homicídio duplamente qualificado — motivo torpe e meio cruel.

As investigações tiveram início em 29 de abril deste ano, quando os filhos da vítima registraram ocorrência de desaparecimento, informando que o pai havia sido visto pela última vez no dia 26 do mesmo mês.

Na quarta-feira (14/5), a PCMG localizou uma mulher de 42 anos, identificada como ponto de conexão entre a vítima e um dos investigados, com o qual ela mantinha um relacionamento. Essa mulher também já tinha se relacionado com a vítima.

“Essa testemunha apresentou aos policiais áudios e mensagens enviadas por aplicativo, nos quais o investigado de 42 anos expressava sua intenção de cometer o crime e pedia ajuda da mulher para atrair a vítima. A depoente disse que se recusou a participar do plano”, explicou a Polícia Civil.

A dupla presa nesta quinta-feira confessou o crime indicando o local onde o corpo foi ocultado: um terreno no Bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte da cidade. No local, foram encontrados restos mortais da vítima, uma barra de ferro e uma pedra — objetos usados na execução —, além de um relógio de pulso reconhecido pelos filhos da vítima. Os homens haviam ateado fogo ao corpo com o objetivo de impedir a identificação.

“Durante depoimento, um dos investigados afirmou que a motivação do crime não estaria diretamente relacionada ao envolvimento amoroso com a mulher, mas sim a desavenças com a vítima, que era pai de santo e teria feito ameaças contra ele”, finalizou a Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia