Preso em BH integrante da ‘Milícia do Tubarão’ e foragido da Justiça do Rio

Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, de 28 anos, foi preso no Centro de Belo Horizonte em uma operação do 22º Batalhão da Polícia Militar, na noite dessa quinta-feira (15/5). Aos policiais, ele contou que teve um desentendimento com uma facção criminosa e fugiu para o estado mineiro. Ele é suspeito de homicídio e estava com o mandado de prisão em aberto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado em uma drogaria na Praça Rio Branco a partir de serviços de inteligência das Polícias Civis mineira e fluminense. Ele não resistiu à prisão.

Aos policiais, ele contou que atuava na facção em Seropédica, na Baixada Fluminense, mas teve um desentendimento com outros membros do grupo e fugiu para Belo Horizonte.

Conforme a PM, ele é acusado de participar do assassinato de um traficante que vendia drogas sem autorização da milícia. O chefe do grupo, “Tubarão”, foi morto em um confronto com a polícia em 2024 e, desde então, alguns integrantes do grupo se esconderam em outros locais do país.

O homem tinha mandado de prisão em aberto desde 18 de março. Ele foi encaminhado para a Central Estadual do Plantão Digital, que segue com o caso.

