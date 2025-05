Motorista é indiciado por 12 mortes em tragédia na MG-223, em Araguari

O motorista do ônibus envolvido no acidente que aconteceu na MG-223, na madrugada de 8 de abril, em Araguari, no Triângulo Mineiro, foi indiciado por 12 homicídios, incluindo o de duas crianças, além de tentativas de homicídio dos feridos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (15/5) que o inquérito foi encerrado nessa quarta (14/5) e remetido à Justiça.

A PCMG entendeu que o condutor do coletivo, um homem de 58 anos, agiu com dolo eventual, assumindo conscientemente o risco do resultado fatal ao desconsiderar as regras de trânsito vigentes. Inicialmente, 11 mortes haviam contabilizadas, sendo a 12ª confirmada um mês após a tragédia.

“Durante o inquérito policial, conseguimos constatar, principalmente pelas provas objetivas - laudos de necropsia e de levantamento de local -, que realmente o veículo estava transitando acima da velocidade permitida, principalmente em momentos antecedentes ao acidente”, destacou o delegado Rodrigo Faria, acrescentando que o motorista estava a uma velocidade muito superior à permitida na via.

“Vários passageiros constataram e confirmaram que o motorista, em determinados momentos, em paradas do ônibus nesse deslocamento, sempre pedia para todos apertarem os cintos e se segurar porque ele precisaria tirar o atraso no tempo de viagem”, completou o delegado.

O ônibus havia saído da cidade de Goiânia, em Goiás, com sentido a Ribeirão Preto, em São Paulo, com 46 ocupantes. O motorista perdeu o controle da direção do veículo, atravessou o canteiro central do entroncamento que liga as rodovias MG-423 e a MG-413 e capotou na alça de acesso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alguns dos passageiros ficaram presos às ferragens, e outros foram ejetados com a capotagem. Dezoito pessoas foram socorridas e conduzidas, sendo cinco em estado grave, para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 11 para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari. Outras 18 pessoas tiveram lesões leves ou não se feriram e dispensaram o atendimento médico.