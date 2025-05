Desfile da Luta Antimanicomial terá ‘grito’ contra anistia pelo 8/1 em BH

O intitulado Desfile da Luta Antimanicomial vai tomar as ruas de Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (16/5). A concentração do desfile será às 13h30, na Avenida Bernardo Monteiro, próxima ao Colégio Arnaldo, na Região Centro Sul, e seguirá até a Praça da Estação, no Centro.

A organização prevê a presença de usuários dos equipamentos da rede de atendimento à saúde mental, seus familiares, trabalhadores do setor, estudantes, movimentos sociais e entidades apoiadoras da causa. O evento, além da conscientização, contará com uma manifestação contra os participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

“Neste ano, a atividade vai além de defender a sustentação da política de saúde mental radicalizada na defesa dos direitos das pessoas em sofrimento mental e em uso prejudicial de álcool e outras drogas. Vamos nos posicionar contra a anistia de manifestantes do 8 de janeiro em Brasília por entender como um nova ameaça à democracia”, informou a organização em comunicado.

Sobre a organização

A Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA) realiza o evento ao lado do Fórum Mineiro de Saúde Mental (FMSM) e Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de MG (Asussam-MG).

Os apoiadores da iniciativa são: Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG); Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas (RENFA); Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos (FMDDH); Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado; Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino; Sindágua; e gabinetes das deputadas estaduais Beatriz Cerqueira (PT) e Bella Gonçalves (PSOL).