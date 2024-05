O desfile conduzido pela escola de samba “Liberdade Ainda Que Tan Tan” pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial homenageou, na tarde desta sexta-feira (17/5), a história de resistência contra os manicômios no país. O samba-enredo animou quem estava na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e teve como lema “Do rio ao mar: Somos os povos que navegam em confluência contra os genocídios para a justiça triunfar”, favorável a uma Palestina livre e denunciando todas as formas de extermínio no país e ao redor do mundo.

Com muitos adereços, o povo mineiro se preparou para a concentração às 13h30. O cortejo seguiu pelas avenidas João Pinheiro e Afonso Pena, com destino à Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte.

Flávia Barbosa é arte-educadora do Programa Arte da Saúde, atelier de cidadania, e, junto à bateria, marcou sua presença no tradicional desfile pela saúde mental em liberdade. Ela explica que “a Luta Antimanicomial é, essencialmente, para que as pessoas entendam que nenhuma loucura se cura com prisão”.

“A loucura é curada com arte, liberdade, com o brincar saudável. Então, a gente está aqui para que todos se unam numa única luta, que é a luta pelo brincar, pelo fazer arte, por ter a loucura livre. Liberdade ainda que tantan”, completa a educadora, exaltando a escola de samba, que em 1998 realizava o primeiro desfile na capital mineira.

Realizado pela Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (Renila), ao lado do Fórum Mineiro de Saúde Mental (FMSM) e Asussam-MG, o desfile teve a função de tornar mais público, e colorido, o clamor pelo fim de tratamentos abusivos e violentos de pessoas com quaisquer transtornos e sofrimentos mentais.

Adenise Araújo, coordenadora da Saúde Mental de Santa Luzia, estava acompanhada por um grupo de 29 pessoas no desfile, trabalhadores e usuários do serviço de saúde da cidade. Ela destacou a importância na participando desse movimento. “É para demonstrar o nosso lugar de cidadão, pelo tratamento em liberdade”.

O que é a Luta Antimanicomial?

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial apregoa a ideia de uma sociedade sem manicômios e é celebrado em todo Brasil no dia 18 de maio. A data foi instituída no ano de 1987 durante o II Congresso Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental.





Mas é somente em 2001 que, mesmo sem instituir mecanismos claros para a extinção dos manicômios, o Brasil se apoia na Lei n°10.216, que determinava um novo modelo de tratamento e assistência em saúde mental, protegendo os direitos das pessoas com transtornos mentais.

O ano de 2024 marca o centenário de nascimento de Franco Basaglia, médico italiano que inspirou a luta pela reforma psiquiátrica e do movimento antimanicomial no Brasil, apontando a dignidade como necessária a toda existência, seja ela louca ou não.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice