O homem está acampado no Cemitério Municipal de Frutal, no Triângulo Mineiro

O educador social Milton Reis Antônio Junior, de 37 anos, presidente da ONG Instituto Restaurando Vidas, acampou em uma barraca dentro do Cemitério de Frutal, no Triângulo Mineiro, em protesto contra a prefeitura da cidade.

Ele disse que tomou a atitude devido à situação do último quarteirão da Rua Joaquim Domingos de Menezes (Bairro Princesa Isabel), onde reside. “Fiz vários requerimentos para asfaltar esse trecho e para ser instalada luminária em um poste que já existe. Já aqui dentro do cemitério tem asfaltamento e iluminação pública de qualidade”, disse.

Junior afirma que somente vai sair do local quando receber uma resposta do prefeito Bruno Augusto sobre a sua reivindicação. “Estou aguardando uma resposta do senhor prefeito. Daqui só saio com uma reposta cabível.”





Posicionamento da Prefeitura de Frutal

Em nota, a prefeitura de Frutal afirmou o seguinte:

"Foi com espanto que chegou ao conhecimento da Prefeitura de Frutal, a atitude do cidadão Milton Júnior que suspostamente estaria promovendo um ato de protesto nas dependências do Cemitério Municipal, por conta da falta de manutenção da via pública onde a residência dele está localizada.





Vale ressaltar que Milton é conhecido na cidade por ser velho opositor da atual administração, inclusive ele já foi candidato a vereador no município e também ocupou cargos comissionados em diversos setores do Poder Executivo municipal quando a Prefeitura era comandada pela antiga gestora Maria Cecília Marchi Borges.





Ainda é importante enfatizar que a nos últimos meses, a Prefeitura de Frutal está realizando o maior recapeamento da história da cidade e diversos bairros receberam massa asfáltica nova. Inclusive, a rua onde Milton mora há várias décadas, e nunca recebeu a devida manutenção, será uma das vias contempladas em mais uma etapa do recapeamento.





Por último é importante esclarecer que, diferentemente do que está sendo dito por Milton, ele jamais procurou o Executivo Municipal ou mesmo o prefeito para fazer para apresentar essa ou qualquer outro tipo de reivindicação."