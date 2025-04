Acidente de ônibus em Araguari: escola de irmãs de 2 e 6 anos decreta luto

O acidente com o ônibus que capotou no trevo de Queixinho, na rodovia MG-223, no sentido Tupaciguara, em Araguari (MG), na Região do Triângulo, na madrugada dessa terça-feira (8/4), vitimou duas irmãs, de 2 e 6 anos de idade. A mãe das meninas e um irmão delas também estavam no veículo. Segundo informações preliminares, a mulher, que é professora na Escola Cristã de Trindade (GO), segue internada, enquanto o outro filho, ainda bebê, se encontra bem.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento das pequenas Laura e Lorena, filhas da nossa querida professora Luana, vítimas do trágico acidente com ônibus com destino a São Paulo, ocorrido na madrugada de hoje. Laura foi nossa aluna, o que torna essa perda ainda mais profunda e dolorosa para nós”, lamentou a escola.

A Prefeitura de Trindade (GO) também manifestou o pesar e prestou solidariedade às vítimas. “Uma perda irreparável que atinge de forma dolorosa toda a nossa cidade”, diz a nota. Conforme o comunicado, o prefeito também se solidarizou com os familiares “neste momento de imensa dor e tristeza e reforça o compromisso da gestão municipal em prestar todo o apoio necessário às famílias enlutadas”.

Além das meninas, outras nove pessoas morreram no acidente. O ônibus saiu da cidade de Goiâni (GO) para Ribeirão Preto (SP), com 46 ocupantes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, atravessou o canteiro central do entroncamento que liga as rodovias MG-423 e a MG-413 e capotou na alça de acesso. Alguns corpos ficaram presos às ferragens e outras foram ejetadas durante a capotagem.

Procurada pela reportagem, a Viação Real Expresso, dona do ônibus, lamentou o ocorrido e disse que está colaborando com as autoridades para esclarecer as causas do acidente. A empresa também frisou, em nota, que o veículo estava regular e revisado, conforme plano de manutenção corretiva.

"Cabe esclarecer ainda que a empresa não trabalha com duplas de motoristas e sim com trocas ao longo dos percursos exatamente para garantir que todos trabalhem devidamente descansados. O motorista havia subido no ônibus vindo de casa e descansado. É importante ressaltar que a empresa também possui todo um trabalho de treinamento para condutores", diz o texto.

O acidente deixou 11 mortos, entre eles duas crianças com idades entre 2 e 4 anos, e pelo menos 36 feridos.