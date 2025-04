Suspeito de participar dos ataques a Guaxupé é preso em São Paulo

Um homem suspeito de participar dos ataques a Guaxupé, no Sul de Minas, foi preso em Campinas, São Paulo. Na madrugada de terça-feira (8/4), uma agência bancária, um quartel da Polícia Militar e a sede da Guarda Municipal de Guaxupé foram alvos dos criminosos. A informação foi publicada pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, em rede social.

Conforme o secretário, o suspeito foi encontrado com um carro com itens apontados como os utilizados nos ataques em uma operação conjunta entre as Polícias Militares de Minas Gerais e São Paulo.

“Iniciamos uma operação conjunta entre os estados e na manhã de hoje, o criminoso foi preso com um carro contendo balaclavas, roupas, amarras, placas de carro e luvas. As buscas continuam”, informou.

Segundo a Polícia Militar, os ataques ao quartel e à Guarda Municipal aconteceram ao mesmo tempo em que a agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) foi invadida. Um policial militar estava no quartel e ficou ferido em uma das mãos pelos estilhaços de vidro da entrada da sede. Os tiros também danificaram as paredes do local.

Conforme registros, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo e usaram explosivos para invadir a agência bancária, localizada na Avenida Doutor João Carlos, no Centro da cidade, às 1h45. Segundo a PM, os suspeitos chegaram em pelo menos cinco veículos e cercaram a área do banco.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos dois suspeitos com armamento pesado dando tiros para o alto na área da calçada. Ainda é possível ouvir explosões. A ação dos bandidos deixou os moradores apreensivos na madrugada de ontem.

Durante os levantamentos iniciais da perícia, a Polícia Civil recolheu projéteis que passarão por exames de identificação para rastrear a origem das armas. Veículos supostamente empregados na fuga dos criminosos já foram localizados e também serão periciados.

A PM informou que a busca pelos envolvidos no crime ocorre em uma atuação conjunta entre os policiais militares da 18ª Região de Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais, por meio do BOPE, e do Comando de Aviação do Estado.