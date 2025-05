PBH abre centros de saúde neste sábado para casos respiratórios e vacinação

A Prefeitura de Belo Horizonte abrirá cinco centros de saúde neste sábado (17/5), das 7h às 19h, para atender exclusivamente pacientes com sintomas de doenças respiratórias e oferecer vacinação contra a gripe. A medida visa ampliar a rede de atendimento e aliviar a demanda nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

As unidades deste plantão especial estão localizadas nas regionais Barreiro, Nordeste, Norte, Oeste e Venda Nova. Além do atendimento clínico, os locais vão aplicar doses da vacina contra a gripe para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pessoas com sintomas leves, como coriza, dor de garganta, tosse ou dor de cabeça, procurem os centros de saúde, contribuindo para que os casos mais graves sejam direcionados às UPAs.

A iniciativa faz parte das ações da prefeitura para enfrentar o aumento de casos de síndromes respiratórias, comuns nesta época do ano.

Confira os endereços dos centros de saúde que estarão em funcionamento neste sábado:

Barreiro: CS Carlos Renato Dias - Rua José Gonçalves, 375

Nordeste: CS São Paulo - Rua Aiuruoca, 455

Norte: CS Heliópolis - Rua Ademar Dias Duarte, 240

Oeste: CS Betânia - Rua Canoas, 678

Venda Nova: CS Rio Branco - Rua Crisanto Muniz, 120



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice