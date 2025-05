Rua de cobertura que pegou fogo em BH segue interditada após 12 horas

A Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, segue parcialmente interditada nesta sexta-feira (16), depois de um incêndio ocorrido em uma cobertura do condomínio Monte Napoleoni durante a madrugada.

De acordo com a BHTrans, a faixa da direita está ocupada e as outras duas foram liberadas, entre as ruas Cláudio Manoel e Gonçalves Dias. Até 12h, o trânsito estava lento entre a via e a Avenida Afonso Pena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas começaram durante a madrugada em uma cobertura no 12º andar. Os militares foram acionados à 0h46 e tentavam controlar as chamas, sem que elas atingissem outros andares.

Os bombeiros informaram ainda que a dona do imóvel é uma idosa acumuladora, o que contribuiu com a intensidade das chamas. Ela foi resgatada e ficou sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme testemunhas, a moradora do apartamento apresenta um histórico de transtornos psiquiátricos e teria começado o incêndio e permanecido no interior do imóvel. Vizinhos do imóvel que preferiram não se identificar relataram o momento que perceberam o incêndio.

“Escutamos umas pequenas explosões, como se estivessem arrastando muita coisa no chão. Quando cheguei na janela, o fogo já estava começando a subir. Ligamos para o corpo de bombeiros, mas eles já haviam sido acionados.”

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram o interior do apartamento destruído pelas chamas. Há muitos objetos pelo chão carbonizados, além de paredes queimadas e possivelmente comprometidas.

Em nota, a Defesa Civil de BH informou que a avaliação dos danos e definição das medidas necessárias serão realizadas em vistoria no apartamento ainda nesta sexta, assim que o local resfriar.

Bombeiros estão no local do incêndio realizando o rescaldo. A administração do condomínio foi procurada pela reportagem, mas se negou a comentar o caso.