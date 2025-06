Quem era o influencer morto em acidente na MG-050

O influenciador digital mineiro Marlon Silva, de 27 anos, era conhecido especialmente pelos seus vídeos de humor. Na manhã desta sexta-feira (20/6), sua morte foi confirmada após cair da garupa de uma moto e ser atropelado por um caminhão na MG-050, entre Divinópolis e Carmo do Cajuru, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

“Vamos rir e se divertir, a vida é curta demais!” é a frase que o jovem deixou na biografia do seu perfil em uma rede social. Conhecido como ‘Marlin Bolado’, o jovem publicava vídeos curtos com uma linguagem popular, abordando assuntos do seu cotidiano. Com um toque de humor, as suas primeiras publicações, ainda em 2022, tratavam de temas como o relacionamento com sua família e amigos.

Em um vídeo publicado no início do mês, Marlon finge estar em uma ligação no celular e aborda pessoas desconhecidas. Em um trecho, o influenciador se aproxima de um homem e começa a chamá-lo de pai, causando estranheza no desconhecido.

Uma das publicações com mais alcance, acumulando mais de 100 mil visualizações, é um vídeo em que Marlon mostra a casa em que morava. De origem humilde, ele conta que foi naquele imóvel que começou a gravar os vídeos.