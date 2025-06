Influencer é encontrada morta após postar pedido de ajuda em rede social

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora digital Zaria Khadejah Carr, conhecida nas redes sociais como Dutchess Dior, foi encontrada morta em sua casa em Twin City, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, na noite de sábado (14/6), três horas após publicar uma mensagem angustiada em seu perfil no Facebook pedindo ajuda e temendo pela própria vida. Ela tinha 27 anos.

Influenciadora pediu socorro em post Reprodução / Facebook

A jovem, que tinha cerca de 35 mil seguidores na rede social, fez um apelo na rede social. “Eu realmente não sei o que fazer… mas preciso de ajuda antes de perder minha vida ou minha liberdade! Meus filhos precisam de mim!”, publicou.

O post imediatamente mobilizou amigos e seguidores, que pediram às autoridades que verificassem o bem-estar de Zaria. Por volta das 21h30, a polícia atendeu a uma ocorrência de possível violência doméstica na residência da influenciadora. Lá, encontraram o corpo dela. Ainda não se sabe oficialmente a causa da morte, mas as investigações iniciais apontam para homicídio.

Segundo o Departamento de Investigação da Geórgia, o principal suspeito do crime é seu marido, Shamarcus Jameal Carr, que não estava na casa quando os agentes chegaram. O carro também havia desaparecido.

A polícia localizou o veículo cerca de duas horas depois, a 130 km do local do crime. Ao tentar interceptar o homem, os agentes cercaram o suspeito — que tirou a própria vida antes de ser preso. Shamarcus foi levado a um hospital da região, mas morreu na unidade.

Shamarcus era conhecido nas redes sociais como "The Frenchman", e mantinha uma página sobre a criação de buldogues franceses com mais de 44 mil seguidores. Zaria aparecia com frequência nas postagens do marido, incluindo ensaios de maternidade e momentos em família.

De acordo com a revista People, momentos do relacionamento conturbado entre o casal vinham sendo registrados em vídeos e transmissões ao vivo. Em uma dessas lives, feitas pouco antes do crime, os dois discutiram acaloradamente. Zaria reclama que o marido pouco contribui com as finanças da casa, enquanto gasta dinheiro com outras mulheres. Em determinado momento, Shamarcus aparece com uma faca nas mãos — a influenciadora chega a rir da situação, aparentemente tentando minimizar o risco.

A fala do homem durante o vídeo também chamou atenção. “O diabo continua tentando me impedir de entregar esta mensagem, mas eu vou entregar alguém hoje”, disse. Seguidores interpretaram a frase como uma possível antecipação do crime que ele viria a cometer.

A polícia ainda não confirmou oficialmente se Zaria foi morta por ferimentos com arma branca, arma de fogo ou outro tipo de violência. Uma autópsia está sendo conduzida para determinar a causa da morte. O caso segue em investigação. Zaria deixa dois filhos pequenos, cuja guarda e bem-estar agora estão sendo acompanhados pelas autoridades e por familiares.