Ex oficializa casamento sozinha e choca marido

O que era para ser apenas o fim de um relacionamento se transformou em um verdadeiro pesadelo para um homem de 42 anos do Texas, nos Estados Unidos. Dias após romper com a então noiva, ele – que não teve a identidade revelada – recebeu em casa uma encomenda enviada por ela. Dentro da sacola, além de sabonetes e cremes havia uma cópia da certidão oficial de casamento e uma foto dela segurando o documento.

Kristin Marie Spearman, de 36 anos, é acusada de forjar o casamento com o ex-noivo sem o consentimento — ou sequer o conhecimento — dele. De acordo com o site do Condado de McLennan, onde o casamento foi registrado, ambas as partes devem comparecer pessoalmente e apresentar documentos válidos para formalizar a união.

No entanto, Kristin conseguiu burlar a lei. Segundo a polícia de Beverly Hills, ela teria convencido um pastor local a certificar o casamento, mesmo sem a presença do noivo.

“Em 23 anos de carreira, nunca ouvi falar de alguém que tenha conseguido se casar com uma pessoa sem que ela estivesse presente”, afirmou o chefe de polícia Kory Martin em entrevista coletiva.

Após a cerimônia solo e a certificação do pastor, Spearman levou a documentação ao cartório e oficializou a união. O ex-noivo só descobriu o golpe dias depois, quando recebeu os “presentes de casamento” da ex, junto com a certidão — já válida.

Segundo a polícia, o homem ficou em choque com a descoberta e está enfrentando um longo processo para anular o casamento fraudulento. “É uma situação totalmente incomum. A vítima está preocupada com sua segurança, sua propriedade e o que precisa fazer para resolver isso legalmente”, explicou Martin.

Kristin foi presa e acusada de perseguição em terceiro grau. Ela foi levada para a Cadeia do Condado de McLennan, enquanto as autoridades investigam se houve conivência do pastor ou se ela apresentou documentos falsos.

Enquanto isso, o homem segue casado com a ex-noiva. O documento foi registrado no cartório do Condado de McLennan e, até que seja judicialmente anulado, o casamento segue valendo nos registros oficiais.

Segundo a polícia, a vítima está enfrentando um processo burocrático e emocionalmente desgastante para reverter a situação e entrar com um pedido de anulação do casamento por fraude. “Essa é uma situação completamente diferente — além da preocupação com segurança e propriedade, ele agora precisa entender o que fazer para deixar de estar casado com alguém com quem nunca quis dividir nem o endereço”, afirmou Martin.