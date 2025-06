Influenciadora é encontrada morta em piscina de hotel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Luz María Barrera Agatón foi encontrada morta, no último domingo (1°/6), na piscina de um hotel em Motul, no México. Dias antes, ela tinha recebido ameaças na academia em que frequenta, mas, até o momento, a polícia não confirmou a ligação com a morte.

Ela estava hospedada no resort com familiares e amigos e esteve com eles na noite anterior, ao redor da piscina. O grupo diz que foi dormir por volta da meia-noite, deixando Luz sozinha no local.

Preocupados com a jovem, que não voltou para o quarto, o grupo foi procurá-la. Foi quando a viram boiando na piscina. A influenciadora foi removida, e os paramédicos tentaram salvá-la, mas ela já estava morta.

A mexicana venceu o concurso de Miss Fitness de Mérida, em 2017, e foi declarada rainha do carnaval de Motul, no ano passado.

De acordo com a polícia, Luz havia se deparado dias antes com uma faixa com mensagens ameaçadoras pendurada do lado de fora da academia de ginástica onde costumava treinar e era de sua propriedade, na cidade Mérida, cerca de 40 quilômetros distante do resort. Ela removeu o letreiro e o destruiu, sem notificar a polícia.

Essa não foi a primeira vez que ela sofreu ameaças. Em 2017, a influenciadora e o namorado da época, Chiri Roberto, um ex-promotor estadual, foram intimidados por criminosos. Investigadores apuram se o caso pode estar relacionado com a morte da mexicana. Os detetives afirmam não descartar a possibilidade de crime.