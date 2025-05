Morre, aos 19 anos, influenciadora Anna Grace, que lutava contra câncer cerebral

Morreu, aos 19 anos, a influenciadora Anna Grace Phalen, que compartilhava nas redes sociais a batalha que travou contra um câncer cerebral incurável.

Há um ano, a jovem descobriu que tinha um tumor cerebral de glioblastoma grau 4, inoperável, e começou o tratamento. Segundo o NY Post, ela descobriu o câncer no cérebro um dia antes de começar o primeiro ano da faculdade.

No TikTok, a jovem tinha mais de 156 mil seguidores que acompanhavam a luta da menina.

A Família de Anna Grace fez uma publicação anunciado a morte da menina no fim de semana. “É com grande tristeza que anunciamos que nossa linda filha, Anna Grace Phelan, foi para casa para estar com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo”, diz a mensagem.

















Na semana passada, Anne disse em um vídeo que 'as coisas não iam bem' e que o câncer tinha avanlado. "Meu tumor cresceu e está numa área onde não consigo respirar. Não dá para operar. Então, eu só queria agradecer por todas as orações. Seria preciso um milagre, mas não vou desistir ainda. Se vocês continuarem orando por mim, acho que vou conseguir." Anna deixou o pai, a mãe e um irmão.