Assassino de professora é identificado após quase 50 anos de mistério

Diane Peterson foi encontrada esfaqueada e morta na escola Branham High School, na Califórnia, nos Estados Unidos, dois dias após o término das aulas, em 1978. A autoria do crime permaneceu um mistério até agora. Nesta semana, o Ministério Público revelou que descobriu que o assassino era um aluno que tinha 16 anos na época. Ele confessou o crime a um familiar minutos após o assassinato.

Ao longo dos anos, a investigação levantou vários suspeitos incluindo Harry "Nicky" Nickerson, confirmado como o verdadeiro assassino. No início de 2025, os investigadores descobriram que Nickerson confessou a um familiar que havia matado a professora. Os investigadores interrogaram o parente, que admitiu que o estudante foi à casa dele minutos após o assassinato, relatando tudo.

O Ministério Público não vai apresentar acusações contra o familiar que revelou que Nickerson admitiu o assassinato. "O parente não participou do assassinato e não ofereceu proteção ou assistência. Foi apenas uma testemunha. O parente estava emocionado e parecia aliviado depois de ter guardado um segredo por quase 50 anos", afirmou o Ministério Público em comunicado enviado à ABC News.

"O parente não explicou expressamente por que não se apresentou", disse o Ministério Público, afirmando ser "razoável supor que tenha sido por medo de retaliação".

Anos depois do assassinato, Nickerson foi preso e condenado por roubo à mão armada, agressão com arma letal e sequestro. Ele foi baleado e gravemente ferido em 1984 em um assalto, mas nenhuma acusação foi apresentada contra ele na ocasião, "dadas as circunstâncias", segundo o Ministério Público.

Ele cometeu suicídio em 1993. "Isso marca o fim de um mistério terrível e trágico. A Sra. Peterson seria uma idosa hoje se não tivesse cruzado o caminho desta adolescente violenta. Quem me dera que fosse. Estou feliz por termos resolvido este caso, mesmo que o assassino não esteja vivo para enfrentar a justiça. Quem me dera que estivesse", informou o MP.

Não há prescrição para homicídio na Califórnia. "Que isso sirva como um lembrete solene: não importa quanto tempo passe, continuaremos a buscar a verdade — porque cada vítima importa e cada vida merece justiça", disse o policial responsável pelo caso.

Diane Peterson foi encontrada morta por uma aluna, no corredor da escola, com uma facada no peito. O assassinato ocorreu um dia após o término das aulas, enquanto os professores limpavam as salas de aula. Antes da conclusão do caso, uma testemunha contou a polícia que viu Nickerson carregando uma faca com a inscrição “Prezada professora”.

Além disso, Nickerson foi apontado como suspeito por causa da semelhança com um retrato falado baseado em relatos de testemunhas. A família de um estudante contou à polícia em 1983 que o filho testemunhou o assassinato e identificou Nickerson como o assassino. O estudante negou posteriormente.

Em 1984, uma testemunha disse à polícia que Nickerson matou Peterson porque ela descobriu que ele estava traficando drogas. Os familiares agradeceram aos investigadores por "não desistirem durante 47 anos". "Diane era uma pessoa linda e maravilhosa, cuja falta será muito sentida", disse a família em comunicado.