Sequestro que foi parar na Netflix é resolvido 7 anos após desaparecimento

A série "Unsolved mysteries", da Netflix, faz sucesso contando detalhes de crimes que nunca foram resolvidos. Mas um caso retratado na produção chegou ao fim. Mais de 7 anos depois de desaparecer, o garoto Abdul Aziz Khan foi encontrado com a mãe, que o teria sequestrado, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos.

O menino desapareceu em 27 novembro de 2017, apenas 13 dias após ele completar 7 anos de idade. Agora com 14 anos, Abdul foi localizado pelas autoridades na casa da mãe, Rabia Khalid. Ela pegou a criança em Atlanta, no estado da Geórgia. Abdul foi encontrado em Highlands Ranch, no Colorado, a mais de 2 mil quilômetros de distância.

O sequestro de Abdul aconteceu logo após Khalid se mudar de Nova Orleans para Atlanta.

O caso foi solucionado quando a polícia respondeu a uma chamada de invasão, em 23 de fevereiro. Khalid não tinha a custódia da criança quando a pegou. Ela tinha um mandado judicial em aberto pelo sequestro no momento em que foi presa, de acordo com a polícia.

Além da mãe, também foi preso um homem com quem ela estava, identificado como Elliot Blake Bourgeois. Os dois respondem por sequestro de segundo grau; falsificação; roubo de identidade; fornecimento de informações falsas às autoridades e invasão de propriedade. A fiança para cada um é de U$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,75 milhões).

Como Abdul foi descoberto?

De acordo com a polícia, no último dia 23, agentes foram enviados para uma casa em Highlands Ranch depois que o proprietário relatou que duas pessoas entraram ilegalmente na propriedade. A casa estava vazia e anunciada para venda. O dono contou que viu os dois indivíduos entrando na casa pelas câmeras de segurança e decidiu chamar a polícia.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com duas crianças – uma era Abdul e a outra não foi identificada. Elas estavam sozinhas no carro.

Logo depois, o homem e a mulher saíram da casa e disseram que estavam associados ao corretor imobiliário da propriedade. Elliot Bourgeois se apresentou com um nome falso, enquanto Khalid alegou que não tinha documento de identificação.

A polícia separou os dois, e "a história deles começou a se desvendar enquanto os delegados e despachantes trabalhavam por quatro horas para verificar suas identidades", de acordo com o comunicado à imprensa da polícia. Quando as identidades foram descobertas, a polícia descobriu o mandado de prisão da mulher.

Enquanto isso, as duas crianças foram para a casa de um vizinho, onde comeram e assistiram à TV. Ainda não se sabe porque a dupla estava naquele local.

‘Cheios de alegria’

Em comunicado, a família de Abdul disse estar “cheia de alegria” pelo final feliz do desaparecimento. “Queremos agradecer a todos pelo apoio nos últimos sete anos. Queremos reconhecer especificamente o Gabinete do Xerife do Condado de Douglas por seu trabalho excepcional na solução deste caso”, disseram.

"Agora, enquanto navegamos pelos próximos passos, pedimos privacidade para que possamos seguir em frente como uma família e nos curarmos juntos", completou. O próximo será reunir o adolescente com a família, o que ainda não aconteceu.

O sequestro do menino foi destaque na série "Unsolved mysteries". O caso aparece no episódio nove da terceira temporada, intitulado "Abducted by a parent". O episódio foi ao ar em 1º de novembro de 2022, semanas antes do quinto aniversário do desaparecimento do menino.