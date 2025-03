Leve aumento do desemprego nos EUA em fevereiro a 4,1%

A criação de empregos nos Estados Unidos foi menor que a prevista pelos analistas em fevereiro, mês em que o índice de desemprego subiu levemente, a 4,1%, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (7).

Em fevereiro, foram criados 151.000 postos de trabalho, mais que os 125.000 de janeiro, segundo o número revisado para baixo para esse mês, mas menos do que o esperado pelos analistas (cerca de 170.000), de acordo com o consenso do MarketWatch.

