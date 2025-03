Namorado passa a ser suspeito de matar influencer encontrada em banheira

A influenciadora russa Victoria Lerman, de 32 anos, foi encontrada morta na banheira de sua casa, a poucos dias de seu casamento. A princípio, o caso foi tratado como acidente doméstico. No entanto, as pesquisas apontaram que a morte não foi acidental, e o namorado da influencer passou a ser considerado o principal suspeito.

A TikToker estava com o casamento marcado para o dia 14 de fevereiro, mas morreu no dia 9 do mesmo mês. A primeira linha de investigação dizia que Victoria desmaiou durante o banho e ficou exposta à água muito quente, por muito tempo.









Segundo a imprensa local, a influenciadora permaneceu inconsciente na água por várias horas, o que lhe causou queimaduras graves no corpo, principalmente no rosto. Na primeira versão, Lerman foi encontrada pelo namorado, que chamou os médicos.









“A morte ocorreu em decorrência da exposição a altas temperaturas. Nenhum outro ferimento corporal visível foi encontrado", informou a polícia da Rússia, na época.





No entanto, essa versão começou a ser questionada pela família e amigos próximos de Victoria, que questionavam as circunstâncias em que os fatos ocorreram. De acordo com notícias russas, a investigação investiga se há participação do namorado da influenciadora na morte. A identidade do homem não foi revelada.

Um familiar de Victoria disse, em entrevista à revista The Voice, que "os parentes da influenciadora acreditam que seu noivo, que cumpriu uma pena de dez anos de prisão, a matou". Além disso, autoridades encontraram substâncias ilícitas no apartamento da mulher.





De acordo com o Comitê Investigativo de Krasnoyarsk Krai, os relatórios iniciais indicam que Victoria e seu parceiro tinham um histórico de uso de drogas. Uma amiga da influenciadora contou à revista que acredita que a morte de Lerman pode estar ligada ao uso de narcóticos.

“Resta saber quem viciou quem nas drogas… Estudávamos juntas e depois de cada aula ela usava drogas, então não há necessidade de culpar ninguém. Provavelmente o coração não aguentou", supôs.