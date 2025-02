Tiktoker americana fã de Machado de Assis elogia livro de Fernanda Torres

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fã declarada de Machado de Assis e de Clarice Lispector, a tiktoker americana Courtney Henning Novak agora elogia o livro “Fim”, de Fernanda Torres. Ela já tinha elogiado a atuação da brasileira no mês passado, quando fez um vídeo sobre o filme “Ainda estou aqui” após assistir ao longa de Walter Salles.

A criadora de conteúdo viralizou ao exaltar obras literárias brasileiras, como “Memórias póstumas de Brás Cubas”e “Dom Casmurro”, e a novela “Avenida Brasil”. Além disso, ela integra a campanha para que Fernanda Torres ganhe um Oscar.

Segundo Courtney, ela leu o primeiro parágrafo do livro da filha de Fernanda Montenegro durante sua viagem ao Brasil, em setembro do ano passado. Desde então, sentia que precisava terminar de consumir a obra. “Minha alma disse que era hora de ler esse livro. Era o livro que eu precisava ler”, disse.

“Tive um começo difícil em 2025 com todos os incêndios em Los Angeles e essa foi uma fuga tão linda, mas com profundidade emocional. Tenho tantas coisas boas que poderia dizer sobre este livro”, garantiu. Ela disse que ficou apreensiva quando começou a ler, já que tinha recebido muitas indicações de leitura e temia não gostar.

Mas ela foi totalmente surpreendida. “Não quero falar muito sobre os livros porque teve muitas surpresas, não seguiu a estrutura tradicional que eles ensinam aos escritores. Como escritora, ouço muitos podcasts e leio muitos livros sobre como escrever um bom livro, e este livro ignorou muitas dessas regras. E para melhor. Foi um lembrete para mim de que a literatura e as musas não querem ficar presas a fórmulas”, descreveu.

Para Courtney, a leitura foi cativante. “Este livro me manteve acordada até depois da hora de dormir, o que é um problema, Fernanda, porque eu não funciono bem sem dormir”, brincou.

O romance de estreia de Fernanda Torres conta a história de um grupo de amigos cariocas às voltas com a morte e as próprias frustrações, enquanto rememoram passagens marcantes de suas vidas. O livro foi adaptado para a série "Fim", lançada em 2023 no Globoplay.

“O livro aborda o envelhecimento e a morte, que são assuntos realmente difíceis, de uma forma realmente acessível, era sombriamente engraçado e eu esqueci que estava lendo sobre esses assuntos realmente difíceis, o que é algo incrível que a literatura pode fazer por nós”, destacou a tiktoker.

“Parecia muito como se ‘Avenida Brasil’ encontrasse Jack Kerouac, mas se Jack Kerouac tivesse vivido até os 80 anos”, caracterizou, citando o escritor estadunidense de ascendência franco-canadense e um do líderes do movimento literário conhecido como geração beat.



Ela ainda destacou que se lembrou das obras de Machado de Assis enquanto lia o livro, que tem um “tom de conversa”. “Eu sei que a Fernanda está numa grande turnê de promoção de ‘Ainda estou aqui’, eu sei que ela é atriz e tem trabalho a fazer, eu sei que ela escreveu mais um livro, mas cara, eu sou gananciosa, espero que ela escreva mais, porque eu simplesmente amo esse tipo de estilo de escrita”, desejou.