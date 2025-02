Rihanna reclama da solidão da fama: ‘Não gosto da vida de Rapunzel’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Rihanna avaliou que a vida de famosa pode ser bastante solitária, o que a incomoda profundamente. A empresária dona da Fenty Beauty é capa da revista Harper’s Bazaar publicada nesse sábado (22/2) e, em entrevista, falou sobre a carreira musical e o relacionamento com o rapper A$AP Rocky, com quem tem dois filhos.

Ela confessou que não gosta de ter que se isolar por conta da fama. “Gostamos de comer com as pessoas, fazer compras com as pessoas, andar pelas ruas com as pessoas. Não gosto de uma sala privada, não os deixo fechar lojas. Eu não gosto da vida de Rapunzel. É muito isolado, muito solitário. E do que estou me protegendo?”, afirmou.

Rihanna ainda destacou que o marido incentiva que os dois mantenham uma vida social ativa. “Ele sempre me lembra, não importa o quão difícil seja tudo com o que estamos lidando em nossa vida, em nossas carreiras e como pais, ele fala: 'Lembra quando éramos amigos? Lembra quando costumávamos nos divertir como amigos?'”, falou.

Novo álbum?

Longe da música há 9 anos, Rihanna contou que o hiato de um novo álbum é devido à busca de um som que seja importante para ela. "Eu tenho que mostrar a eles o valor da espera. Não posso colocar nada medíocre. Depois de esperar oito anos, é melhor você esperar um pouco mais", disse, se referindo aos fãs.

Ela ainda deixou claro que não planeja se aventurar no reggae, como a mídia especula desde 2018. “Muito fora! Não há gênero agora. Por isso eu esperei. Toda vez, eu estava tipo, ‘Não, não sou eu. Não está certo. Não está combinando com o meu crescimento. Não está combinando com a minha evolução. Eu não posso fazer isso. Eu não suporto isso. Eu não posso tocar isso por um ano em turnê'”, declarou.

Dona de hits como “Umbrella”, “Diamonds” e “Work”, Rihanna contou que esteve no estúdio durante todo esse tempo, mas ainda não encontrou algo que valesse a pena lançar. “Esta está se tornando minha nova liberdade, porque quando estou no estúdio, sei que meu tempo longe dos meus filhos é para florescer algo que não foi regado em oito anos. Estive no estúdio os oito anos inteiros. Mas não me atingiu. Eu estava procurando por isso. Eu passei por fases do que eu queria fazer. ‘Esse tipo de álbum, não aquele álbum'”, completou.

Sobre o próximo trabalho, o nono de sua carreira, Rihanna destacou que não quer fazer algo comercial, feito para tocar nas rádios. “Passei por fases do que eu queria fazer. ‘Este tipo de álbum, não aquele álbum.’ Eu sei que não será nada que alguém espera. E não será comercial nem digerido pelo rádio. Será onde minha arte merece estar agora. Sinto que finalmente consegui, garota!'”, finalizou.