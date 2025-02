Criador da DiaTV conta como emissora digital se tornou ‘a casa’ de virais

"Sábado à noite, você liga a TV em busca de algo para se entreter, mas ao trocar de canal, só encontra os mesmos programas pensados para seus pais", é como Rafa Dias define o cenário que impulsionou o sucesso da DiaTV, emissora digital voltada ao público jovem que hoje acumula mais de 1,1 bilhão de visualizações nas redes sociais.



Desde a infância, Rafael Dias Machado, de 39 anos, já demonstrava paixão pelo conteúdo em vídeo. Nascido em Florianópolis, adorava recriar os programas que assistia e organizava apresentações para a família. "Eu colocava todo mundo da minha casa na garagem e obrigava a assistir meu teatrinho de fantoches. Já me sentia em uma televisão", relembra.

Com o desejo de seguir carreira na área, percebeu um obstáculo ao terminar o ensino médio: não havia cursos específicos de audiovisual em sua cidade. A solução foi convencer a família a investir em uma formação no exterior. "Meu pai tinha uma irmã no Canadá e, comparando os custos, vimos que daria certo. Minha mãe pegou a rescisão de 30 anos de trabalho para pagar minha faculdade", conta.

Foi no curso de televisão e cinema que entendeu o impacto da internet nas produções de vídeo. Durante os anos de estudos, viveu a transição da fita para o cartão de memória e percebeu que a área passaria por uma revolução.



Pelé

Ao retornar ao Brasil, Rafael começou a fazer freelas para juntar dinheiro e se mudar para São Paulo. "Foi muito difícil. Faz 16 anos que eu vim, mas no começo só conseguia trabalhar temporariamente de câmera em algumas produtoras do Centro", explica.



Com o tempo, seus chefes começaram a perceber sua habilidade e eficiência. O reconhecimento veio quando recebeu a missão de gravar com Pelé no Rio de Janeiro completamente sozinho. "Eles falaram: 'Tu dá conta de tudo sozinho, vai'. Me deixaram sozinho na viagem para gravar com o Pelé. Foi nesse momento que entendi que conseguia fazer as coisas sozinho e que isso já era um talento meu."



Paralelamente ao seu trabalho como freelancer, Rafa também dirigia programas para a antiga MTV, que fez muito sucesso entre os jovens entre os anos 1990 e 2010, mas começou a notar algo que mudaria sua trajetória. Responsável por dirigir alguns programas e atrações, ele não conseguia assisti-las na TV.



"Eu esperava um fã do programa publicar no YouTube para ver como ficou no ar. Na maioria das vezes, não estava mais em casa às 10 da noite quando o programa passava ou estava consumindo outro conteúdo", relembra.



A reflexão foi inevitável: se nem ele, que fazia parte da produção, assistia na televisão, por que o público jovem continuaria assistindo?



Felipe Neto e Jout Jout

Além disso, entrevistando grandes influenciadores da época, como PC Siqueira, Felipe Neto, Whindersson Nunes e Jout Jout, percebeu que a audiência deles na plataforma online era muito maior do que a da MTV. O problema era que, apesar do enorme alcance, os criadores de conteúdo não tinham a estrutura necessária para atrair o mercado publicitário.



Ele conta que as produtoras tradicionais ainda não estavam preocupadas em produzir para a internet. O foco sempre foi o cinema, a televisão e a publicidade, que movimentavam orçamentos milionários.



Enquanto isso, os criadores de conteúdo na internet ainda produziam sozinhos, dentro de seus quartos, sem equipamentos profissionais. Rafa teve ali uma revelação sobre o futuro: a audiência alguma hora iria querer qualidade.



Foi assim que nasceu, em um primeiro momento, a Dia Estúdio, uma produtora focada em criar conteúdo para a internet com qualidade profissional. "O primeiro estúdio era na casa dos meus pais. Começamos muito simples, mas foi evoluindo até chegar nos diversos espaço que temos hoje, vários funcionários, contratos exclusivos com influenciadores, equipamentos bons e de qualidade", conta o empresário.



Lista de sucessos



Com a experiência na Dia Estúdio e sua passagem como diretor na MTV, Rafa levou a ideia de criar um canal de TV na internet para sua equipe e recebeu todo o apoio. Em 2022, nascia a DiaTV.



"Não foi só uma vontade e uma idealização doida. Eu fiz isso em cima de muitos dados, em cima de muitos documentos, pesquisas e movimentos globais que estavam acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, para poder trazer isso para o Brasil", explica.



O investimento foi alto: segundo ele, R$ 10 milhões para tirar a emissora do papel. Mas o retorno não demorou para chegar. Nos primeiros três meses, a emissora digital somou 10,4 milhões de horas de conteúdo assistidas, com média de 235 mil espectadores por dia e 628 milhões de visualizações nas redes sociais.



Em 2024, eles celebraram o sucesso em diversos formatos, como a novela humorística "Blogueirinha, A Feia", que ultrapassou 4,5 milhões de visualizações no YouTube; "Mari e as Marias", que acompanha a vida da influenciadora e blogueira Mari Maria e bateu 17,5 milhões de views no canal da criadora; a sexta edição do reality de competição "Corrida das blogueiras", o maior do YouTube, que já soma mais de 4,5 milhões de visualizações. Sem falar no programa de entrevistas “De frente com Blogueirinha”, personagem de Bruno Matos, a maior audiência do canal e que frequentemente tem trechos tornados virais e repercutindo fora da bolha.



Apoio à diversidade



Para Rafa, o maior reconhecimento vai além dos números. "É uma sensação de uma gratidão muito grande pelo público, pela equipe, por todo mundo que está fazendo isso acontecer. Temos muito orgulho de colocar um casal gay (Eduardo Camargo e Fih de Oliveira) apresentando um programa ('Corrida das blogueiras') e produzindo reality desse tamanho, transformando a vida de tanta gente ali, dos participantes. É emocionante ver a proporção que as coisas tomaram, o quanto a gente fala com muita gente", afirma.



Mais do que uma emissora, a DiaTV abriu espaço para influenciadores da comunidade LGBTQIA+ e democratizando o acesso ao entretenimento. "Durante o mês do orgulho, recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: 'Eu só consegui trazer essa pauta para dentro da minha casa porque vocês fizeram essa transmissão'. Pessoas do Nordeste, do interior de São Paulo, que nunca tiveram espaço para discutir isso com a família. Eles agradecem muito pela importância do nosso trabalho na sociedade", conta.



Em 2022, a empresa foi alvo de polêmicas após surgirem comentários negativos de supostos ex-funcionários no Glassdoor, site de avaliações de empregadores no qual é possível fazer publicações anônimas. Perguntado sobre o assunto, Rafa nega as acusações, que ele atribui a perfis falsos que queriam criar caos na internet.



"Nunca chegou nenhuma reclamação para mim, na época ainda comentei que, se as pessoas fossem reais, viessem conversar comigo para eu entender o que aconteceu", afirma. "Ninguém nunca apareceu.. (Adrielly Souza)