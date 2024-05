Nascido em Belo Horizonte e criado em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, o humorista mineiro Rafa Chalub – antes conhecido como Esse Menino – já se acostumou com os arranha-céus de São Paulo.



A mudança veio depois da fama que ganhou na internet, em 2021, ao ironizar a resistência do então presidente Jair Bolsonaro à compra de vacinas para combater a COVID-19. O vídeo “Pifaizer” viralizou, batendo 1,2 milhão de visualizações.



Agora Rafa, de 28 anos, leva seu humor para a televisão. Na próxima terça-feira (28/5), às 20h, estreia “Dando duro” no canal de streaming DiaTV, transmitido pelo YouTube, que faz parte da plataforma PlutoTV. O ator e comediante se junta à drag queen Bianca Dellafancy na atração inspirada em “The simple life”.

Boxe e barbearia





Na série americana exibida entre 2003 e 2007, as socialites Paris Hilton e Nicole Richie abandonam o luxo para encarar o cotidiano do subúrbio nos Estados Unidos. No Brasil, Rafa e Bianca protagonizam dinâmicas divertidas no universo dos machões, distante de gays e drags – barbearias e ringues de boxe, por exemplo.

Em "Dando duro", Rafa Chalub e Bianca Dellafancy exploram o mundo dos machões, universo um tanto distante da vida dos gays e drag queens Dia TV/reprodução



“O programa veio da vontade de poder ficar mais solto, de fazer loucuras, viver as aventuras e as coisas a que não tivemos muito acesso na infância. Tanto eu quanto a Bianca fomos duas crianças afeminadas, nunca nos sentimos bem no futebol, na escola ou na barbearia. Fomos meio que privados disso e também não tivemos interesse durante nossa vida. Falamos: cara, queremos viver isso também, mostrar que pessoas como nós podem estar nesses lugares e se divertir”, explica Chalub.

Em oito episódios transmitidos semanalmente, a dupla se alterna entre as gravações – de visitas e conversas com pessoas inseridas nos ambientes “recém-descobertos” pelos dois – e cenas ao vivo do quadro “Watch party”, em que recebem convidados.



“Exploramos hobbies e profissões dos machões. Fomos para uma obra, andamos de skate, lutamos boxe, tivemos um dia na fazenda, demos cavalo-de-pau. Passamos o dia na quebrada e fomos à barbearia entender um pouco da vaidade dos crias (jovens da periferia). A vaidade, muitas vezes, é entendida como coisa de gay, mas os caras de lá estão sempre 'na régua'”, comenta.



Gay e ativista do movimento LGBTQUIAP+, que abrange pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexo, assexuais e polissexuais, Rafa Chalub começou a produzir vídeos em 2018. Tem 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. Oferece conteúdo diverso, focado em crítica social irônica e bem-humorada. Os roteiros são criados por ele.

Bianca e Rafa jogam sinuca no botequim. "Pessoas como nós podem estar nesses lugares e se divertir", afirma o comediante mineiro DiaTV/reprodução



“Eu me sinto muito orgulhoso de ter me descoberto em meio à cena gay de BH. Quando comecei a fazer vídeos para o Instagram, acho que as falas de política e da comunidade não vieram a partir de um esforço, porque sempre foram coisas que eu queria falar, que já consumia de pessoas lá fora e não via sendo feitas aqui. Aí, pensei: ‘Quero ser o comediante que eu gostaria de consumir’.”



Dupla identidade

Desde o início da carreira, o mineiro adotou o pseudônimo Esse Menino. Pedia a jornalistas que não publicassem seu nome verdadeiro. Este ano, decidiu “desapegar” do pseudônimo.



“Não esperava mudança tão repentina. Quando performava como Esse Menino, eu realmente não tinha dimensão do tamanho que tudo iria virar, de onde iria chegar e das pessoas que iria atingir. Ele (o pseudônimo) era uma maneira de separar a pessoa pública da pessoa privada”, explica.



“As pessoas acabavam enxergando o Esse Menino como personagem, sendo que, na verdade, ele é a extensão da minha personalidade. Óbvio que de maneira mais exagerada, mas ele sou eu. Consegui criar autoconfiança e proximidade maior com o público, o que me levou a encarar agora o Rafa Chalub. A televisão traz espaço para isso”, conclui.







“DANDO DURO”



Programa humorístico apresentado por Rafa Chalub e Bianca Dellafancy. Estreia nesta terça-feira (28/5), às 20h, no DiaTV, canal da plataforma Pluto TV.





