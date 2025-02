"Alterosa alerta" apresenta novidade aos espectadores

A partir de amanhã (17/2), o programa “Alterosa alerta” entra em nova fase. Renato Rios Neto passará a dividir a apresentação com o veterano repórter Eduardo Costa. O jornalístico vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 12h45, na TV Alterosa, trazendo reportagens policiais e acontecimentos que impactam a vida dos mineiros.



Com a nova contratação, a emissora reforça o compromisso de oferecer informação relevante ao público no horário do almoço. O programa aborda, sobretudo, temas de interesse das comunidades de Belo Horizonte e região metropolitana.



Bom humor



Conhecido pelo bordão “a casa caiu”, Renato Rios Neto construiu sua trajetória no jornalismo policial ao longo de 18 anos, combinando informação, crítica afiada e bom humor. “Eduardo Costa vem somar com a experiência e a credibilidade que ele tem tanto no jornalismo de cidades quanto no jornalismo político. É um repórter muito experiente”, diz Rios Neto.



Eduardo Costa chega ao “Alterosa alerta” com o intuito de reforçar o programa como uma ponte entre a comunidade e os principais debates da capital. De acordo com ele, sua missão é fortalecer a participação popular e valorizar o jornalismo cidadão.



“Sempre me senti a cara da Alterosa, a cara do povo e de Minas Gerais. Assim que veio o convite da direção, não tive dúvida: topei na hora e estou muito animado”, comemora. “Sou um cara que se recusa a ficar aposentado. É sempre bom quando aparece uma mudança.”



No comando da atração desde abril de 2021, Renato Rios Neto diz que a parceria é uma combinação de forças. Se ele chega com a energia, Eduardo traz uma pitada a mais de sabedoria para o programa.



Com carreira iniciada na década de 1970, Eduardo Costa acumula cerca de 50 anos de experiência na TV e no rádio. “Chego a um programa que já está consolidado, apresentado por um cara que vi nascer no jornalismo e hoje é dono da cidade, uma pessoa muito competente no que faz. Ele vai seguir cuidando do lado policial, porque é imbatível nisso”, adianta Costa.



O novo apresentador pretende focar na cobertura dos bairros e de questões que afetam diretamente Belo Horizonte. “Acredito que tenho propriedade para falar disso pelo tanto que conheço a cidade. Durante todos esses anos como repórter, conheci bem as deficiências e as carências da população”, afirma Eduardo Costa. “Com a chance de trabalharmos juntos, penso que posso acrescentar e também aprender com o Renato.”



Com público fiel, o programa “Alterosa alerta” se consolidou como referência do jornalismo em Minas Gerais. Rios Neto cita a busca de furos jornalísticos e conteúdos exclusivos como um dos diferenciais da atração.



“Sempre trazemos um detalhe a mais, algo além das informações padronizadas distribuídas por todo mundo. Buscamos sempre a nova imagem, a declaração exclusiva, a entrevista diferenciada”, afirma.



O jornalista reitera que o compromisso com o dinamismo faz do programa uma das atrações de maior audiência da TV Alterosa.



“Meu objetivo é sempre deixar o programa o mais quente possível para o telespectador, trazendo algo diferente do que as outras emissoras já mostram”, acrescenta.



Realidade



Eduardo Costa acredita que a parceria com Neto vai entregar ao público uma atração conectada com a realidade dos mineiros.



“O público pode esperar factualidade e seriedade, com alegria e pouca formalidade”, diz. Renato Rios Neto completa: “Será um programa muito dinâmico, com muita informação e interatividade. Vai ser muito bacana ver o resultado da mistura de experiência e vigor.”



“ALTEROSA ALERTA”

Programa com Renato Rios Neto e Eduardo Costa. De segunda a sexta-feira, às 12h45, na TV Alterosa