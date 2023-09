Audiência consagra mudanças na programação da TV Alterosa

685

O Alterosa Esporte, com sua Bancada Democrática, foi o programa mais festejado pelos telespectadores (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A nova programação da TV Alterosa teve uma semana de resultados impactantes. As mudanças alavancaram crescimento expressivo de audiência, o que confirma a aprovação dos telespectadores. O tradicional Alterosa Esporte, por exemplo, carro-chefe da emissora, estreou novo cenário na segunda-feira (18/9) e ganhou nova grade de programação. No ar desde 1997, a atração passou a entrar no ar às 12h20 com muita irreverência da consagrada Bancada Democrática. O programa é pioneiro no formato de "mesa-redonda" com comentaristas-torcedores, com um representante de cada um dos principais times de Minas Gerais: Atlético, Cruzeiro e América.

O apresentador e editor do programa, o jornalista Leopoldo Siqueira, destaca que as mudanças atendem aos desejos dos telespectadores, especialmente no caso da descontraída bancada, marca registrada do Alterosa Esporte. O novo cenário e a nova iluminação deram um brilho especial e realçam as cores dos clubes de acordo com a manifestação de cada representante. "O objetivo é deixar o ambiente mais dinâmico e interativo", enfatiza o apresentador.

Leopoldo Siqueira divide a apresentação com Bel Guimarães e, atualmente, a Bancada Democrática é composta por Fael Lima (Atlético), Hugão (Cruzeiro) e Otávio di Toledo (América).

MAIS NOVIDADES





Outra novidade na grade da Alterosa é o programa de entrevista "EM Minas", com apresentação do jornalista Benny Cohen. O programa vai ao ar aos sábados, às 19h30, trazendo sempre um convidado ilustre. O programa trata de temas relevantes e sensíveis para Minas Gerais, como na estreia, quando Benny Cohen teve como entrevistado o governador Romeu Zema. A entrevista tem 30 minutos de duração dividida em dois blocos, na TV. Mas quando termina a transmissão, o programa segue com bloco extra no canal do Portal Uai no YouTube.

O "Jornal da Alterosa" também passou por mudanças. A atração passou a se chamar "Jornal da Alterosa Minas", indo ao ar de segunda a sexta-feira às 19h30. O telejornal é transmitido para todo o Estado e ampliou sua cobertura ao substituir os programas locais. Aos telejornais produzidos nas regiões de Varginha, Divinópolis, Juiz de Fora e Governador Valadares foram encaixados no "Jornal do meio-dia", com os destaques das s notícias locais.

Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa, explica que o "Jornal da Alterosa Minas" ganhou alcance estadual. Além disso, as notícias deixam de se concentrar na região de BH. As mudanças já estão trazendo resultados positivos, com aumento da audiência e da interação nas redes sociais. "Os jornais regionais, que eram produzidos por cada uma das praças, agora vêm para o horário do almoço como Jornal do meio-dia. E serão exibidos nas suas respectivas regiões, levando as notícias locais. Já o Jornal da Alterosa Minas será o primeiro telejornal de alcance estadual", ressalta Carlini.

As mudanças fazem parte das inovações promovidas pelos Diários Associados, que caminham para seu centenário em 2024. Além da TV Alterosa, o Grupo reúne os jornais Estado de Minas e Aqui e o Portal Uai.

NOVA PROGRAMAÇÃO





"JORNAL DO MEIO-DIA"

De segunda a sexta

Horário: A partir do meio-dia

(de acordo com cada cidade)





"ALTEROSA ESPORTE"

De segunda a sexta

Horário: 12h20





"JORNAL DA ALTEROSA MINAS"

De segunda a sexta

Horário: 19h30





"EM MINAS"

Aos sábados

Horário:19h30