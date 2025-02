Cacá Diegues trabalhava em continuação de 'Deus é brasileiro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta Cacá Diegues, que morreu nesta sexta-feira aos 84 anos, estava trabalhando em um filme inédito, que começou a ser gravado em 2022.

Ele finalizava "Deus ainda é brasileiro", uma continuação do sucesso "Deus é brasileiro", que estava prevista para o segundo semestre deste ano.

O seu último trabalho lançado foi "O grande circo místico", de 2018, inspirado num poema de Jorge de Lima, mas que teve uma recepção crítica bastante negativa. Diegues deixa um filme inédito.

Antônio Fagundes revive seu personagem em "Deus ainda é brasileiro", sequência de "Deus é brasileiro", que foi lançado por Cacá Diegues em 2003. No longa, ele interpreta mais uma vez o criador.

Cacá Diegues definiu "Deus ainda é brasileiro" como uma "comédia cívica". Ele diz que este trabalho busca representar o povo brasileiro com dignidade e como protagonista de sua própria história. Para ele, o país tem todos os elementos para voltar a ser um exemplo para a humanidade. "Cultura é uma maneira de descobrir o que o país é, e devemos nos esforçar para isso."

Diegues disse que o filme convidará o espectador a refletir sobre o atual momento político numa história em que Deus volta ao Brasil para tentar recuperar a esperança na humanidade.

Conhecido por clássicos do cinema brasileiro, como "Bye Bye, Brasil", de 1979, e obras de vanguarda da filmografia nacional, como "Ganga Zumba", exibido no Festival de Cannes, na França, em 1964, ele foi um dos expoentes do movimento do cinema novo. Também era um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, a ABL, para onde foi eleito em 2018.