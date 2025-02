Hoje tem SAG Awards. Confira o que você precisa saber sobre o evento

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A 31ª edição do prêmio do Sindicato dos Atores, mais conhecido como SAG Awards, acontece neste domingo (23/2), a partir das 22h (horário de Brasília). Considerado um dos principais termômetros do Oscar, o evento será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo pela Netflix. O prêmio deve ter duração aproximada de duas horas, e a plataforma de streaming também exibirá o tapete vermelho a partir das 20h.

O SAG marca a penúltima etapa da temporada de premiações de Hollywood, que se encerra no próximo domingo (2/3), com a aguardada cerimônia do Oscar. A atriz Kristen Bell (“The good place”) será a apresentadora da noite e também concorre na categoria de Melhor Performance de Atriz em Série de Comédia por seu papel em “Ninguém quer”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste ano, o musical “Wicked”, dirigido por Jon M. Chu, lidera as indicações, concorrendo em cinco categorias. Logo atrás, está “Um completo desconhecido” (James Mangold), biografia de Bob Dylan estrelada por Timothée Chalamet, com quatro nomeações. “Anora” (Sean Baker) e “Emilia Pérez” (Jacques Audiard) aparecem empatados em terceiro lugar, com três indicações cada.

O SAG conta com um corpo de votantes formado por mais de 100 mil profissionais da indústria, incluindo atores, roteiristas, diretores e outros membros da cadeia de produção da sétima arte. Diferentemente de outras premiações, o SAG foca exclusivamente na atuação, por isso não possui categorias como as de Melhor Filme ou Melhor Filme Internacional.

Relevância

Criado em 1995, o prêmio vem ganhando cada vez mais relevância ao longo dos anos. Na edição deste ano, a atriz Jane Fonda, de 87 anos, receberá homenagem especial por sua carreira.

Ele é conhecido como o principal indicativo para o Oscar, pois tem o maior número de membros votantes também presentes na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Assim, as escolhas desta noite tendem a refletir as preferências da grande noite do cinema.

O Brasil está de fora da disputa pelo troféu de Melhor Atriz e, com isso, “Ainda estou aqui” não concorre em nenhuma categoria. Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Margaret Qualley e Demi Moore (“A substância”) foram indicadas tanto ao SAG quanto ao Oscar. No entanto, os votantes do SAG decidiram dar a quinta vaga para Pamela Anderson por sua atuação em “The last showgirl”, deixando Fernanda Torres de fora do páreo.

Ao todo, o SAG conta com 13 categorias. Além daquelas dedicadas ao cinema, a premiação também contempla séries, com “Shõgun” e “O urso” sendo as produções favoritas deste ano. Uma das categorias mais aguardadas é a de Melhor Elenco em um Filme, que, nos últimos cinco anos, acertou o vencedor de Melhor Filme no Oscar em quatro ocasiões (“Oppenheimer”, “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, “No ritmo do coração” e “Parasita”).