Mulher fica morta por 11 minutos e conta visita ao céu e ao inferno

Na cidade de Tianguá, no interior do Ceará, existe uma escada conhecida como “porta para o céu” que tem chamado a atenção nas redes sociais e atraído muitos curiosos. montagem/reprodução instagram

Ela fica situada no Sítio do Bosco, a cerca de 323 quilômetros de Fortaleza. divulgação

Com 2,5 metros de altura, a escada "mágica" oferece uma bela vista da Serra da Ibiapaba. reprodução/redes sociais

O local se tornou popular para pedidos de namoro e casamento, além de fazer sucesso na internet. reprodução

Vídeos mostrando pedidos de casamento na escada já tiveram milhões de visualizações nas redes sociais. reprodução/instagram

Um casal que mora em Imperatriz, no Maranhão, revelou que já visitou o Sítio do Bosco cerca de cinco vezes. reprodução

De acordo com Júlio Aguiar, gerente do local, a escada tem atraído cada vez mais visitantes, e durante o dia sempre há fila para tirar fotos e aproveitar a paisagem. reprodução

"Quase todos os dias há pedidos de namoro no local", revelou ele. reprodução/instagram

A ideia da escada veio de um parque no México. Ela pode ser acessada gratuitamente por quem compra o ingresso do day use ou está hospedado no sítio. reprodução/instagram

Com um guarda-corpo de vidro nas laterais e no topo, a estrutura dá a sensação de que as pessoas estão subindo em direção ao céu. reprodução/instagram

“Já acreditávamos que seria um sucesso entre os casais, assim como o balanço com asas que também temos”, disse o gerente. reprodução/instagram

Com uma população de 81 mil habitantes, o município de Tianguá, onde está localizado o sítio, fica situado na Serra da Ibiapaba e faz divisa com o estado do Piauí. wikimedia commons/creative commons/MACÍLIO GOMES

Devido à sua altitude de cerca de 770 metros acima do nível do mar, Tianguá se destaca por seu clima mais ameno em comparação com outras áreas do estado. wikimedia commons/creative commons/Roney Souza

A cidade é um importante polo econômico e turístico da região, conhecida por suas belezas naturais, como cachoeiras, grutas e mirantes, que atraem visitantes em busca de ecoturismo e aventura. wikimedia commons/Marilhavbr

Entre os principais pontos turísticos, destacam-se o Parque Nacional de Ubajara, que, embora localizado no município vizinho, é de fácil acesso a partir de Tianguá, e a Cachoeira do Pinga. flickr - Otávio Nogueira