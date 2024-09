Aaron Shreve sofreu um infarto desencadeado pelo hábito de tomar, diariamente, duas latas de energético. A esposa do inglês de 34 anos, viralizou na web explicando como a cafeína foi prejudicial para seu marido.





Os médicos fizeram manobras de ressuscitação no homem, que resultaram em algumas costelas quebradas, segundo a esposa, Meagan. Ela contou que o marido estava bebendo de “duas a três latas” da bebida, além de ingerir várias xícaras de café.

"Isso pode ser extremamente, extremamente perigoso... Eu vi uma mulher de 47 quilos arrastar meu marido de uma cadeira e começar a fazer compressões torácicas com tanta força que ela quebrou as costelas dele", contou.

“Eu vi todo mundo correndo, fui empurrada contra a parede sem saber o que fazer. Então, se você não vai fazer isso por você, faça pelas pessoas em sua vida, para que elas não tenham que testemunhar algo assim”, relatou.

Aaron começou a passar mal durante uma madrugada. “Seu coração estava acelerado, suas mãos e pés estavam dormentes e ele simplesmente não se sentia bem. Achei que ele estava tendo um ataque de pânico... ele disse, ‘acho que você precisa ligar para o 911, acho que preciso ir para o hospital’", relatou.

Segundo Meagan, poucos segundos depois de chegar ao médico, o marido desmaiou. “Todos esses alarmes começaram a disparar... o coração dele parou. As pessoas estavam basicamente vindo para reanimá-lo”, disse.





Felizmente, as manobras foram bem sucedidas. Ele passou seis semanas de observação e seguiu o tratamento para casa. No começo, os médicos não encontraram razões para o infarto, já que não “havia nada errado com ele”. Foi então que eles chegaram ao consumo desenfreado de energéticos.

Riscos do energético

Segundo especialistas, os produtos químicos desse tipo de bebida podem aumentar violentamente o ritmo cardíaco, levando até à morte súbita. O risco é baixo para quem tem o coração saudável, mas o potencial para quem tem alguma fragilidade no órgão é maior.

Em junho, pesquisadores americanos publicaram um artigo em que indicaram que, de 144 paradas cardíacas estudadas, sete pacientes beberam uma bebida energética pouco antes do evento mortal. Os sete indivíduos eram todos propensos a arritmias cardíacas devido a doença cardíaca genética.









Os estudiosos apontam que o risco está nas “megadoses de cafeína”. Uma xícara média de café contém cerca de 100 mg de cafeína, bebidas energéticas têm, em média, 160 mg. A Food Standards Agency, agência governamental do Reino Unido, a dose segura para adultos é de 400 mg de cafeína por dia. Especialistas também levantaram preocupações sobre outros produtos químicos encontrados em bebidas energéticas, como a taurina, sugerindo ter propriedades estimulantes.