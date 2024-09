Uma mãe da Florida compartilhou em um post no TikTok uma experiência assustadora que teve com sua filha de cinco anos, alertando outros pais sobre os riscos do “afogamento seco”. Annie Gallagher estava aproveitando um dia de verão na piscina com seus três filhos quando sua filha começou a tossir após pular na água. Inicialmente, Annie não pensou que fosse algo sério, já que a menina parecia estar bem e queria continuar brincando.