Homem diz que ‘morreu durante 28 minutos’ e conta o que viu

Dannion Brinkley, ex-empresário e veterano do exército norte-americano, viveu uma experiência que mudaria radicalmente sua forma de encarar a vida. Em 1975, depois de ser atingido por um raio, foi declarado morto por 28 minutos e afirma ter visitado uma dimensão espiritual durante esse tempo. Hoje, aos 74 anos, ele dedica sua vida a apoiar pessoas em estado terminal, compartilhando sua história com o objetivo de amenizar o medo da morte.



O incidente ocorreu de forma violenta. O raio atingiu a lateral de sua cabeça, percorreu sua espinha, derreteu as solas dos sapatos e o lançou contra o teto. Uma bola de fogo atravessou o cômodo, cegando-o momentaneamente. "Eu estava em chamas, paralisado", contou Brinkley à emissora norte-americana KLAS.

Após ser levado às pressas para o hospital, médicos o declararam morto. Apesar disso, ele despertou quase meia hora depois, já no necrotério.

Durante esse período, relata que sua consciência deixou o corpo e o acompanhou na ambulância até o hospital. Em seguida, afirma ter atravessado um túnel de luz e revivido toda sua vida em detalhes. Ao voltar ao corpo, estava gravemente ferido e levou dois anos para reaprender a andar.



No entanto, essa não foi sua única experiência de quase morte. Em 1989, durante uma cirurgia cardíaca, o homem passou novamente por uma vivência semelhante, que reforçou sua crença na continuidade da consciência após a morte física.

Segundo o jornal nova-iorquino, The New York Post, inspirado por essas vivências e pelo livro "Vida após a vida", de Raymond Moody - que popularizou o termo "experiência de quase morte" -, Brinkley decidiu registrar suas próprias experiências no livro "Salvo pela luz", best-seller que o tornou conhecido internacionalmente.

Com o passar dos anos, ele passou a auxiliar pacientes terminais, especialmente veteranos como ele, a lidar com a ideia da morte. Sua missão é clara: "Quando você descobre que é um ser espiritual e que não vai para o inferno, isso é suficiente para inspirá-lo a mudar", afirma.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora haja ceticismo em torno de relatos como os de Brinkley, a ciência também tem se debruçado sobre o fenômeno. O Dr. Sam Parnia, professor de medicina na Universidade de Nova York, afirmou em entrevista que sinais de consciência lúcida podem ser detectados até uma hora após tentativas de ressuscitação. "Essas experiências são únicas e universais, e diferentes de sonhos ou delírios", explicou.

Para o sobrevivente, a resposta para a grande pergunta sobre a vida após a morte é simples: "Ninguém morre. Isso nunca acontece. Não faz parte da natureza da realidade".



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata