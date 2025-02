Médico infarta enquanto tratava paciente vítima de infarto

Um médico canadense descobriu que estava sofrendo um infarto ao atender um paciente na mesma situação. Chris Loreto, de 60 anos, profissional da área da saúde no Hospital Timmins and District, em Ottawa, percebeu o problema em novembro de 2024, enquanto atendia uma pessoa. A história foi divulgada pela instituição durante o mês de conscientização sobre a saúde cardiovascular, celebrado em fevereiro no país.

O clínico geral relatou ao portal Bay Today que, quatro meses e meio antes do diagnóstico, começou a sentir dores no peito, que subiam pela garganta e chegavam a seus dentes e ouvidos. “A dor era tão forte que muitas vezes eu tinha que parar para gritar”, relembra.

Os sintomas vinham à tona quando ele se exercitava, mas acreditava ser apenas um refluxo gástrico. Nesse sentido, passou a tomar medicamentos para refluxo, mas dores não diminuíram. Loreto procurou por um médico de confiança para contar sobre as ocorrências, porém omitiu que o surgimento se dava quando ele saía para correr, o que, mais tarde, admitiu ter sido um erro.

No dia 12 de novembro, sua dor voltou potencializada enquanto jogava hóquei. No dia seguinte, saiu para trabalhar mesmo com o incômodo. Já no fim de seu turno, um paciente teve um infarto fulminante e foi tratado por ele.

Após o atendimento, conversou com a esposa do socorrido para entender a situação e notou que o caso era semelhante ao seu; ele também estava utilizando remédios para refluxo indevidamente. “A história dele era minha história”, disse em depoimento ao site do hospital em que trabalha.

As evidências o levaram a compartilhar o quadro com alguns colegas de trabalho, que o chamaram de “estúpido” por não ter procurado ajuda antes. Depois de realizar exames de sangue e um eletrocardiograma, os resultados confirmaram que ele estava infartando.

Exercícios físicos intensos podem desencadear um infarto, pois aumentam a demanda de sangue no corpo. O ataque cardíaco ocorre quando o fluxo sanguíneo para o coração, que é interrompido por um tempo prolongado - impedindo a chegada de oxigênio. Isso acontece, na maioria dos casos, devido ao acúmulo de gordura nas artérias.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata